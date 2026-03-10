El superdeportivo eléctrico de Xiaomi ya se puede "probar" en Madrid: así es el SU7 Ultra que va a por Porsche y Ferrari

Tras la instalación del simulador de conducción en Madrid, el Xiaomi SU7 Ultra ya se puede visitar in situ en Madrid e incluso probarlo, aunque de una forma distinta a la que podríamos esperar.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos tenido la oportunidad de "tocarlo" esta misma mañana y hacer una serie de fotos que dan cuenta de uno de los superdeportivos eléctricos más interesantes que provienen de China.

No solo porque sea de Xiaomi, sino porque llega en un momento en el que otras marcas chinas, como BYD, están apretándole las tuercas a los gigantes de la automoción europeos.

El coche eléctrico de Xiaomi se podrá visitar hasta el 31 de este mes en Madrid en un horario comprendido entre las 10 y las 20 horas.

Hay que tener en cuenta que podremos "tocarlo" por fuera, pero no podremos introducirnos en él para admirar las líneas aerodinámicas y deportivas de un interior con un acabado en color amarillo, acompañado por el negro de la tapicería o parte del salpicadero del superdeportivo eléctrico chino.

El Xiaomi SU7 Ultra

En el interior salta a la vista la pantalla situada justo en el centro, al lado derecho del volante, que, con un tamaño considerable, toma todo el protagonismo.

Desde la misma se puede ver cómo se sitúa una interfaz del Xiaomi SU7 Ultra que señala que las puertas están abiertas al igual que otra serie de indicaciones para tener el control total del vehículo.

El Xiaomi SU7 Ultra

Cabe destacar también los pedales de aceleración y freno con el acabado metálico al igual que los botones situados donde solemos encontrarnos con la palanca de cambios de marcha.

Y si el interior nos puede llegar a enamorar, las líneas aerodinámicas del exterior nos llevan hacia ese aspecto tan deportivo de un livery bien especial que atraviesa el frontal con esa línea negra prominente, y que se extiende también por los laterales del coche de Xiaomi.

El Xiaomi SU7 Ultra

En el frontal sobresale el splitter negro y las pequeñas aletas laterales, a las que se conoce también como canards, que dejan bien claro hacia qué tipo de usuario se dirige el superdeportivo eléctrico de Xiaomi.

El Xiaomi SU7 Ultra se inspira en las líneas conocidas de algunos superdeportivos de renombre como el McLaren 720S, con sus faros con esa forma de lágrima, o en el Porsche Taycan, sobre todo en la forma del capó como baja hacia el morro.

El Xiaomi SU7 Ultra

La trasera se viste por ese enorme alerón de fibra de carbono y los túneles del difusor, esas aberturas en las esquinas inferiores que definen un aspecto bien agresivo.

Y ahora sobre la posibilidad de probarlo, no es tal cual, pero sí a través del simulador que estará disponible en el centro comercial Caleido el viernes 20 de marzo entre las 10:00 y las 20:00 h, y así cualquiera pueda darse una vuelta al integrarse en el famoso videojuego Gran Turismo 7.