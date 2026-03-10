Malas noticias si esperabas el "Modo adulto" de ChatGPT: OpenAI cree que necesita "más tiempo" y tiene razón

El año pasado, OpenAI anunció el nuevo modo adulto de ChatGPT a bombo y platillo, con un lanzamiento previsto para el primer trimestre del 2026; sin embargo, ahora está claro que no va a llegar para este mes de marzo, y posiblemente, ni siquiera llegue en el 2026.

Y es que OpenAI ha decidido, de manera repentina, abandonar temporalmente el desarrollo de esta funcionalidad para ChatGPT, según un representante de la compañía ha podido confirmar a Sources, aunque al menos no ha sido cancelado completamente.

Este representante confirmó que OpenAI va a retrasar el lanzamiento del modo adulto "para poder centrarse en trabajos que son de una mayor prioridad para los usuarios ahora mismo", algo que tiene mucho sentido.

En concreto, OpenAI afirma que está trabajando en "ganancias en inteligencia, mejoras en personalidad, personalización, y en hacer la experiencia más proactiva" en ChatGPT, algo que consideran más importante que ofrecer un modo diferente diseñado para personas adultas.

Leyendo entre líneas, es evidente que la compañía no cree que este sea el mejor momento para lanzar una funcionalidad semejante, y el propio representante intenta calmar a los usuarios que esperaban el modo adulto, afirmando que la compañía quiere lanzarlo pero que "necesita más tiempo".

ChatGPT

Es algo comprensible teniendo en cuenta la situación actual y las polémicas en las que esta tecnología ya está inmersa. No parece casualidad que este retraso llegue apenas una semana después de que Gemini haya recibido su primera demanda en los Estados Unidos por haber desarrollado una relación romántica con un usuario.

La demanda reveló que esta persona consideró a Gemini como su "novia virtual" y siguió sus indicaciones para robar un camión que supuestamente llevaba un cuerpo robótico para la inteligencia artificial. Todo terminó con la muerte del usuario, y eso ha revivido el debate sobre las relaciones parasociales con inteligencias artificiales.

En estas circunstancias, no sería apropiado que OpenAI lanzase una IA especialmente diseñada para fomentar este tipo de relaciones añadiendo un componente sexual, a riesgo de protagonizar otra polémica semejante.

El modo adulto de ChatGPT fue anunciado como una personalidad de la inteligencia artificial que va a "tratar a los adultos como adultos", y además de cambios en la manera de expresarse, eso iba a incluir "contenido erótico para adultos verificados".

Esta última parte también es importante, ya que la verificación de edad sigue siendo uno de los grandes obstáculos que tiene OpenAI; sus algoritmos ya son capaces de decidir si un usuario es adulto en base a sus interacciones, pero las primeras pruebas han revelado problemas y falsos positivos.

Por lo tanto, es posible que el lanzamiento del modo adulto venga de la mano de algún tipo de verificación de edad, algo que ya está siendo difícil de aceptar por muchos internautas que quieren proteger su privacidad.