Por fin van a arreglar Google Fotos: la compañía anuncia cambios en la búsqueda tras las críticas de los usuarios

En la fiebre de la IA, muchas compañías han adoptado esta tecnología sin tener muy claro si realmente supone una mejora respecto a lo que se hacía antes; ese es el caso de Google Fotos, cuya adopción de Gemini ha sido muy criticada por los usuarios.

Afortunadamente, ahora la jefa de Google Fotos, Shimrit Ben-Yair, ha tendido una rama de olivo a los usuarios con el anuncio de que las funciones de inteligencia artificial en la búsqueda pasan a ser opcionales dentro de la app.

La integración de Gemini en Google Fotos fue anunciada a bombo y platillo en el Google I/O 2024, como una nueva función llamada "Ask Photos" que iba a sustituir a la búsqueda tradicional ya que era capaz de buscar dentro de las imágenes y de los metadatos para mostrar resultados más precisos y personales.

Sin embargo, desde el primer momento esta funcionalidad no fue bien recibida, pese a que inicialmente estaba disponible únicamente para una pequeña cantidad de usuarios en Estados Unidos. La mayoría de las quejas se centraban en el rendimiento y su lentitud comparada con la búsqueda de siempre.

La situación fue tan mala que obligó a Google a frenar la expansión de Ask Photos al resto del mundo el pasado mes de junio, que de hecho ni siquiera ha llegado a estar disponible en España, para dar tiempo a la compañía a arreglarlo.

Desde entonces, Ask Photos ha recibido algunas mejoras de rendimiento, pero no han sido suficientes. De ahí el anuncio de las últimas horas de que la búsqueda clásica volverá a estar disponible para todos los usuarios de Google Fotos.

Búsqueda clásica y Ask Photos en Google Fotos ahora se pueden seleccionar con un botón Google El Androide Libre

Ben-Yair ha confirmado que Google ha empezado a lanzar una actualización para Google Fotos que añade una opción en la búsqueda que nos permite cambiar entre la búsqueda clásica y Ask Photos en cualquier momento.

De esta manera, si lo único que queremos es una lista de fotografías que encaje con lo que queremos, podemos usar la búsqueda clásica, que será más rápida y mostrará varios resultados usando el algoritmo antiguo. Pero si queremos algo más, como por ejemplo fotos de un evento concreto, podemos usar la IA.

En el ejemplo mostrado, la búsqueda clásica funciona mejor para algo general como "niños en bicicleta", mientras que con Ask Photos podemos pedir concretamente "la primera vez que Emma se montó en bicicleta".

We’ve heard your feedback that you want more control over the type of results you see when searching in Google Photos. To address this, we’re starting to roll out a new experience that puts you in the driver’s seat, letting you choose between fast classic search and intelligent… pic.twitter.com/XjPIkHn6sq — shimrit ben-yair (@shimritby) March 9, 2026

Además, Ben-Yair afirma que Google ha mejorado la calidad de las búsquedas más populares en la app basándose en las opiniones de los usuarios, para que fotografías de mascotas, vestidos y objetos concretos aparezcan inmediatamente.

Por lo tanto, hasta los usuarios españoles deberían beneficiarse de estos cambios en Google Fotos, tanto por la mejora en las búsquedas como por el hecho de que esto probablemente abre la puerta a que Ask Photos sea lanzado en nuestro país.

Además de encargarse de Google Fotos, Ben-Yair también es responsable de Google One y de las suscripciones de IA, así que tal vez estaba demasiado motivada para meter inteligencia artificial en Google Fotos. Afortunadamente, la ejecutiva ha destacado que Google ha escuchado las opiniones de los usuarios para implementar estos cambios en Google Fotos.