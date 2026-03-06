Xiaomi convierte el smartphone en tu asistente invisible: miclaw es un agente de IA que ejecuta tareas por ti en segundo plano

El evento de Xiaomi dentro del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona sirvió para presentar no solo el ideal de hogar conectado de la empresa, sino las aspiraciones a nivel de IA que la firma enarbola con sistemas como Xiaomi Miloco.

En este contexto, Xiaomi ha anunciado a través de su cuenta de Weibo una prueba cerrada de Xiaomi MiClaw, un proyecto experimental de inteligencia artificial que pretende convertir nuestros móviles en un asistente de IA totalmente autónomo.

Tal y como epxlica la propia Xiaomi, miclaw está basado en el modelo MiMo de Xiaomi, un modelo fundacional de inteligencia artificial de lenguaje grande (LLM) hecho en código abierto, diseñado para capacidades de distinta índole.

Convertir móviles en agentes

Xiaomi miclaw es lo que la compañía define como un "pequeño paso en nuestra exploración de agentes". Un producto que se centra en verificar las capacidades de ejecución de modelos de IA a gran escala dentro del ecosistema 'Human x Car x Home'.

La compañía define las capacidades de miclaw en cuatro niveles: comprensión del contexto personal, la propia autoevolución, una interconexión absoluta con el ecosistema y capacidades subyacentes al propio sistema.

Xiaomi miclaw. Xiaomi Omicrono

La idea, dice Xiaomi, es la de convertir un smartphone en una potentísima herramienta de IA. Xiaomi miclaw puede comprender las intenciones del usuario y abrir apps de terceros o ejecutar capacidades dentro del ecosistema de productos de Xiaomi.

Puede, incluso, elegir de forma totalmente autónoma herramientas del sistema para ejecutar comandos concretos. "Puede reconocerte, recordarte e incluso interpretar una tarea vaga que le encomiendes para ayudarte a completarla".

Todo ello mientras amplía sus propias capacidades y ajusta su comportamiento para que sea más preciso a la hora de llevar a cabo sus tareas. Usando su sistema de memoria, miclaw se vuelve más hábil para comprenderte cuanto mayor es el uso.

Es un producto de vanguardia y sobre todo, exploratorio. No es ni mucho menos comercial; la misma Xiaomi detalla que aún se están optimizando aspectos como el consumo energético y la tasa de éxitos en escenarios complejos.

Lo hace en forma de aplicación del sistema, lo que le otorga capacidad de operar en el sistema operativo. La IA se ejecuta en un entorno de prueba de aplicaciones, independientemente de la potencia del modelo usado.

En este sentido, Xiaomi habla de un bucle de inferencia-ejecución basado en modelos grandes. El esquema incluye una entrada del usuario, la inferencia del modelo (la selección de la herramienta disponible), la ejecución, comentarios y una continuación de la inferencia.

XiaomiAI, el asistente inteligente de Xiaomi El Androide Libre

Un punto clave es que todo el modelo se autodetermina en cada paso. Determina qué herramienta utilizar, a qué parámetros pasar y si la tarea o el procedimiento se ha completado. Hay salvaguardas para todos los procesos.

Y es que miclaw incluye sistemas para evitar altos tiempos de espera y métodos para no bloquear otros procesos del sistema y permitir la buena ejecución del sistema operativo. Todo ello con más de 50 capacidades del sistema y servicios de ecosistema.

Es una idea muy parecida a la que enarbolan los agentes de IA arquetípicos como OpenClaw (ClawdBot), pero aplicado a un smartphone, con control generalizado e información contextual aportada directamente desde el teléfono.