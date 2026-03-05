Hisense afirma que sus Smart TV en España no exigirán ver anuncios para usarse: aseguran que fue una prueba puntual

La llegada de la publicidad a WhatsApp ha generado un debate sobre la inclusión de los anuncios en casi todos nuestros dispositivos. Por ello, no es de extrañar el revuelo que causó la llegada de la publicidad a los televisores económicos de Hisense.

A tenor de la polémica suscitada, Hisense ha lanzado un comunicado en el que confirman que no se obligará a los usuarios a visualizar anuncios para utilizar sus dispositivos de forma habitual, aludiendo la situación a un "testeo puntual".

La compañía aclara que la presencia de estos anuncios se produjo debido a una prueba realizada en el mercado español dentro de los entornos de la plataforma VIDAA, el sistema operativo que potencia los televisores Hisense vendidos en España.

Nada de publicidad al usar el televisor

Hisense se ha consolidado en nuestro país como la marca low-cost de referencia en lo que a televisores se refiere. La clave está en una relación calidad-precio muy llamativa, que permite a los usuarios comprar dispositivos de altas prestaciones a precios irrisorios.

La polémica estalló a finales de febrero, cuando algunos usuarios aseguraron ver anuncios que no se podían saltar a la hora de encender sus televisores Hisense. Anuncios, además, a pantalla completa.

TV de HIsense El Androide Libre

Otros denunciaron que la interfaz principal del sistema priorizaba recomendaciones patrocinadas y espacios publicitarios. Incluso se dieron declaraciones sobre usuarios que veían anuncios al cambiar de fuente, al seleccionar puertos HDMI del televisor.

Lo más preocupante es que algunos de estos internautas tenían desactivadas las opciones que permitían la aparición de anuncios personalizados o recomendaciones personalizadas. Tampoco servía desactivar el router de la casa.

La aparición de los anuncios variaba con cada caso. Al salir a ciertos menús, al entrar al menú principal, al cambiar de fuente, etcétera. Cabe destacar que se dieron otras muchas declaraciones de usuarios que negaban ver dichos anuncios.

Hisense ya se ha pronunciado y ha llamado a la calma explicando que no obligarán a sus usuarios a ver anuncios para usar sus dispositivos con normalidad, aludiendo a la ya mencionada prueba puntual.

Tiene Inteligencia Artificial y cuesta menos de 140€: Hisense hunde el precio de esta smart TV que te va a enamorar

El objetivo de la prueba, dice Hisense, era "evaluar determinados formatos publicitarios vinculados a contenidos gratuitos dentro de la propia plataforma". Además, este testeo no afectó al funcionamiento de los televisores "ni limitó el acceso a sus principales usos".

Añaden por otro lado que los usuarios siempre han podido usar las entradas HDMI sin problema alguno, negando que se produjera "ningún tipo de interrupción ni obligación de visualización publicitaria".

Finalizan aclarando que esta prueba era de carácter temporal y que ya se había finalizado. "Actualmente, dicho formato publicitario ya ha sido retirado de España", detalla el comunicado remitido a EL ESPAÑOL.

Ante la duda de los usuarios, Hisense realiza un último apunte: los ideales relacionados con la experiencia de uso del usuario no están —ni estarán, dice la empresa— "condicionados a la visualización de publicidad".