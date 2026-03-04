OpenAI lanza el nuevo ChatGPT 5.3 Instant reconociendo errores de anteriores modelos: "Más preciso, menos 'cringe'"
La nueva actualización del modelo más usado del asistente equilibra el tono y mejora el contexto de sus respuestas basadas en Internet para evitar problemas.
La carrera por la inteligencia artificial se ha recrudecido tanto en España que ya tenemos lanzamientos constantes de modelos de IA que incluso llegan con minutos de diferencia entre unos y otros.
La cosa sigue y por ello OpenAI ha lanzado GPT-5.3 Instant, una actualización del modelo de ChatGPT más usado como es GPT-5.2 Instant. Este es el modelo típico de uso diario, que sirve para otorgar respuestas rápidas y fluidas.
Según expone OpenAI, GPT-5.3 Instant es una actualización que se enfoca sobre todo en el tono o la fluidez de la conversación, ante algunas de las quejas más recurrentes vertidas por los millones de usuarios del asistente.
Llega GPT-5.3 Instant de OpenAI
La misma firma de Sam Altman aclara que GPT-5.2 ya recibió algunas críticas debido a que, por ejemplo, rechazaba preguntas que podía responder de forma segura o con tonos excesivamente paternalistas.
Este modelo rápido a veces respondía con demasiada cautela y con una energía aleccionadora, sobre todo a la hora de tratar temas sensibles. Este es un punto crítico que se ha solucionado en esta actualización.
En palabras de OpenAI, GPT-5.3 Instant ahora reduce "de manera significativa" los rechazos de preguntas innecesarias, moderando además preámbulos que se consideren demasiado defensivos o "moralizantes" antes de responder.
Cuando el modelo debe dar una respuesta útil, lo hará haciéndolo de forma directa, centrándose en la pregunta "sin advertencias innecesarias". O lo que es lo mismo, más resultados precisos y útiles y menos encontronazos con el asistente.
Dichas mejoras, dice OpenAI, prometen mejorar aspectos como la fluidez de la conversación, el tono o la relevancia, ofreciendo resultados más ricos y mejor contextualizados, sobre todo al buscar resultados en Internet.
Otro aspecto clave que se ha mejorado es la calidad de las respuestas cuando el contenido proviene de la web. "Equilibra de manera más eficaz lo que encuentra online con su propio conocimiento y razonamiento", expone el comunicado de la empresa.
La idea es que ChatGPT pueda ofrecer un contexto vital en ciertas respuestas de Internet para evitar resumir resultados de sus búsquedas. En un contexto más generalizado, el modelo es menos propenso a centrarse en estos resultados.
Y es que a veces, si realizábamos una consulta con el modelo que necesitaba información de Internet, ChatGPT podía generar largas listas de enlaces o en su defecto, información poco relacionada.
Ahora, GPT-5.3 Instant presume de reconocer mejor el trasfondo de las preguntas y destacar la información más importante, sobre todo al inicio de sus respuestas. De esta forma, se logran respuestas más relevantes pero igual de rápidas.
Las quejas de los usuarios, sobre todo, se han centrado en el tono, el cual se ha visto modificado. En estos últimos años, se ha dado un importante auge en el uso de ChatGPT como asistente para temas sensibles o relacionados con problemas personales.
De ahí que el tono pudiera ser un problema. Podía sonar autoritario en algunas ocasiones y sus respuestas podían caer en suposiciones injustificadas sobre las emociones del usuario o sobre sus intenciones.
OpenAI asegura que GPT-5.3 Instant incluye un estilo de conversación más enfocado y natural, con menos frases innecesarias y menos proclamas que no aportan demasiado al punto final de la conversación.
La empresa de IA llevó a cabo dos pruebas internas, una centrada en ámbitos de mayor riesgo (medicina, derecho y finanzas) y otra que analizaba la tasa de alucinaciones en conversaciones anonimizadas que los usuarios marcaron como errores fácticos.
GPT-5.3 Instant logró en su prueba más exigente una reducción en sus tasas de alucinaciones de un 26,8% cuando recurría a Internet. Cuando se basaba en su conocimiento interno, esta tasa ascendía al 19,7%.
Por último, OpenAI ha mejorado poderosamente las capacidades de apoyo para la escritura creativa del modelo. Resulta en textos más expresivos, inmersivos e imaginativos, gracias a que el modelo puede alternar con mayor fluidez entre tareas prácticas y escritura expresiva.
Si quieres disfrutar ya de GPT-5.3 Instant puedes hacerlo ya. Está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, sirviendo como aperitivo para futuras actualizaciones que llegarán a los modelos GPT Thinking y Pro. GPT-5.2, eso sí, se retirará el 3 de junio del 2026.