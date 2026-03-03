El Prime Day de la primavera es oficial: Amazon anuncia un nuevo evento que tendrá cientos de miles de ofertas

Tras un par de meses de "descanso", Amazon vuelve con fuerza con un nuevo evento de ofertas que nos permitirá disfrutar de cientos de miles de productos rebajados en todas las categorías disponibles en la tienda online.

Se trata de la Fiesta de Ofertas de Primavera, que viene a ser como el Prime Day pero, como su nombre indica, para celebrar la llegada de la estación más alegre. Se trata de un evento similar pero con su propio estilo.

La Fiesta de Ofertas de Primavera se celebrará entre el 10 y el 16 de marzo; además de las ofertas que durarán durante todo ese periodo, habrá una sección dedicada a las "Ofertas de hoy" con nuevas rebajas cada día en productos de todas las categorías.

La Fiesta de Ofertas de Primavera tiene una diferencia fundamental respecto al Prime Day: no hace falta tener cuenta Prime para obtener las ofertas, aunque los usuarios Prime tendrán una serie de ventajas, incluyendo entregas rápidas con el servicio "Entrega hoy" en 16 ciudades.

Amazon afirma que el motivo tras este evento se encuentra en que muchas familias aprovechan esta época para hacer compras importantes, como renovar el armario, equipar el jardín o terraza o reponer los artículos básicos del hogar.

Como resultado, la compañía adelanta que podemos esperar muchas ofertas de marcas como Cecotec, Dodot Dyson, Neutrogena, Lego y Xiaomi, además de empresas españolas pequeñas y medianas.

Como es lo habitual, Amazon ya ha puesto en marcha algunas ofertas de sus propios productos y servicios de manera anticipada, que podemos conseguir a partir de hoy si vamos a la tienda online.

Por ejemplo, una selección de dispositivos Echo, Kindle, Fire TV, Ring, Blink y eero estará rebajada, por lo que puede ser una oportunidad perfecta para convertir nuestro hogar en inteligente con altavoces, cámaras y routers nuevos.

De la misma manera, la compañía afirma que tendremos hasta un 25% de descuento en productos básicos de marca Amazon y hasta un 10% de descuento en Amazon Segunda Mano (se aplicará de manera automática al tramitar el pedido y seleccionar la dirección).

Para potenciar el uso de Amazon Haul, su servicio de bajo coste que compite contra Shein y AliExpress, podremos aprovecharnos de una oferta que permite ahorrar hasta un 50% al comprar dos o más productos seleccionados en la plataforma hasta el 9 de marzo.

Por último, Amazon Fresh, el supermercado online de la compañía, ahora ofrece un descuento de hasta el 20% en una variedad de productos frescos y congelados, despensa y cuidado personal.