La muerte de Windows 10 ya es inevitable, con Windows 11 convirtiéndose en el sistema de ordenador más usado

Las cosas pueden cambiar muy rápido en el sector tecnológico; si hasta no hace mucho estábamos hablando del gran fracaso de Windows 11 en sus intentos de atraer a los usuarios, ahora tenemos que hablar de su repentino éxito.

Y es que el sistema operativo de Microsoft ha ganado nada menos que 22 puntos porcentuales en los dos primeros meses de 2026, según datos de Statcounter; se trata de un crecimiento inaudito que se corresponde con una huida masiva de usuarios de Windows 10.

A finales del 2025, Windows 11 y Windows 10 estaban muy igualados, e incluso el sistema antiguo estaba empezando a recuperar usuarios por increíble que parezca; pero en enero y febrero la situación dio un vuelco y Windows 11 se disparó.

Los datos actuales no dejan lugar a la duda. Windows 11 ahora se encuentra en el 72,78% de los ordenadores Windows de todo el mundo, con Windows 10 muy por detrás con un 26,27% de cuota de mercado. El resto de versiones, como Windows 7, también ha caído.

La situación en España es muy parecida: aunque en nuestro país Windows 10 sigue resistiendo con un 35% de cuota de mercado, Windows 11 ha visto un crecimiento similar que lo pone con una cuota del 62%.

Estas son las mejores noticias posibles para Microsoft, que se estaba acercando a una situación insostenible con Windows 10 que estaba empezando a recordar a Windows XP y sus más de diez años de soporte extendido.

Copilot integrado en la barra de búsqueda de la barra de tareas de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

La compañía ya se vio obligada a ofrecer un año adicional de soporte a los usuarios de Windows 10 en la UE después de que su campaña de actualización a Windows 11, que incluía avisos constantes y la eliminación de funciones en favor de Windows 11, fracasara estrepitosamente.

De la misma manera, la estrategia de marketing de Windows 11 se ha centrado en Copilot y el uso de inteligencia artificial en el escritorio, algo que no ha tenido el recibimiento que tal vez Microsoft hubiera deseado, que está siendo llamada "Microslop" en redes sociales por su obsesión con esta nueva tecnología.

Sin embargo, la pasada campaña navideña puede haber tenido mucho éxito, especialmente porque es bien sabido que el precio de los ordenadores va a subir este 2026 como resultado del aumento de coste de la memoria RAM por la fiebre de la IA.

Sea como sea, Microsoft por fin tiene lo que quería: una victoria de Windows 11 en el mercado de ordenadores personales que le permite abandonar Windows 10 de una vez por todas cuando su soporte extendido termine el próximo mes de octubre.