Así es el Robot Phone de Honor: el móvil con IA multimodal que es consciente del entorno y que llegará este mismo año

La keynote de HONOR ha dado para mucho, no solo por su nuevo móvil plegable Magic V6, sino por la presencia del robot humanoide y el nuevo móvil Robot Phone.

HONOR se ha marcado un gran tanto con la colaboración con ARRI que llevará su tecnología y experiencia en la cinematografía al próximo Robot Phone.

El Robot Phone es una de las apuestas más rompedoras y arriesgadas de HONOR que se sirve de lo multimodal de la IA para ser consciente de su entorno.

Como una especie de smartphone, que parece casi sacado de la película Cortocircuito de Hollywood de los años ochenta, el Robot Phone tiene en la parte superior un brazo articulado que funciona de forma automática.

Es incluso capaz de bailar, según hemos sido testigos EL ESPAÑOL - El Androide Libre justo al acabar la keynote en la zona de prueba.

El HONOR Robot Phone presentado hoy en España

Su percepción multimodal le permite identificar sonidos, seguir movimientos y mantener consciencia visual del entorno que le rodea.

Lo multimodal ya lo conocemos por las capacidades de chatbots como Gemini o ChatGPT que son capaces de identificar cualquier cosa en una foto o mismamente orientar al usuario cuando se comparte la cámara del móvil.

ARRI y HONOR en la keynote

Esta tecnología está impresa en los circuitos de Robot Phone para convertirlo en un móvil que será ideal para los creadores de contenido o aquel usuario que quiera contar en su mano con una cámara que se mueve casi por sí sola como por arte de magia.

La IA multimodal y el brazo articulado le permite al Robot Phone realizar acciones que de otra forma serían casi imposibles, ya que puede seguirnos en una videollamada para que nuestro rostro siempre esté enfocado mientras lo giramos alrededor.

El HONOR Robot Phone

HONOR ha incluido lenguaje corporal emocional para que responda afirmativamente con un giro de cuello o que simplemente baile, tal como hemos presenciado in situ tras la keynote.

Ahora cabe preguntarse cómo HONOR ha sido capaz de integrar un sistema robótico en un móvil donde el espacio es lo que menos sobra.

Parte de la tecnología que ha desarrollado en sus plegables está presente e incorpora un micromotor, que es la pieza clave para que el HONOR Robot Phone llegue por estos lares en algún momento.

Un micromotor reducido a la máxima expresión posible y que permite integrar un sistema gimbal 4DoF ultra compacto para lograr la estabilización necesaria para que haga fotos y vídeos perfectos mientras mueve su brazo articulado con la cámara.

El HONOR Robot Phonew

Lo que ha hecho HONOR es sumar algunas funciones por software, como Super Steady Video y AI Object Tracking para que se produzca la magia y esa experiencia única en un smartphone.

Una cámara de 200 Mpx logrará capturas de vídeos y de fotos simplemente magníficas para un "robot" que asoma su cabeza por la parte superior del móvil y se retrae en todo momento para dejar esa estética más normalizada de un smartphone.

El HONOR Robot Phone

Lo que busca el HONOR Robot Phone son planos cinematográficos sin que el usuario necesite mucho más y se valga de un móvil que traerá la experiencia ya conocida de otros.

La verdad que verlo cómo se mueve al ritmo de cualquier canción, y sin perder el hilo del tema para moverse majestuosamente bien, es reconfortante, ya que todavía todo no está dicho en el mundo de la telefonía.

Con ARRI de la mano

Ahora solo nos queda esperar cuándo HONOR pretende lanzarlo, pero justo hoy en el evento ha anunciado su colaboración con ARRI, el reconocido diseñador y fabricante mundial de tecnología de cámaras profesionales para la narrativa cinematográfica.

Y estamos hablando de uno de los grandes de los equipos cinematográficos, no solo por su prestigio, sino por ser uno de los más antiguos, así que la marca china se ha buscado a un gran aliado.

El HONOR Robot Phone

Las palabras de David Bermbach, Director General de ARRI, señalan: "Hoy en día, los smartphones de consumo ya se han convertido en una herramienta seria dentro del cine profesional, utilizándose en superproducciones en todo el mundo. Por eso creemos que ha llegado el momento de acercar aún más estos dos mundos".

Sigue con: "Por primera vez, elementos fundamentales de la Ciencia de Imagen de ARRI se integran directamente en un dispositivo de consumo".

Los primeros resultados del fruto de esta colaboración debutarán en el próximo Robot Phone a finales de año, según recoge HONOR en su anuncio.