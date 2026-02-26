Sorpresa de Xiaomi para España: lanzará un nuevo modelo, el Leica Leitzphone, centrado en la fotografía móvil

La espera ha terminado. El próximo 28 de febrero, Xiaomi dará inicio a lo que llama una "nueva era fotográfica" con el lanzamiento de los Xiaomi 17 en España y el resto del mercado global, después de su lanzamiento inicial en China.

Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber sorpresas, y la compañía ya ha adelantado una: el Leica Leitzphone, un nuevo modelo de smartphone centrado en la fotografía que será lanzado junto con los Xiaomi 17.

Xiaomi afirma que este nuevo dispositivo está "inspirado en el siglo de luz y sombra de Leica", y por supuesto, es el resultado de la alianza entre ambas compañías que ya lleva unos años dando buenos resultados.

Hasta la fecha, la alianza entre Xiaomi y Leica ha dado varios frutos, como una mejora en la calidad de imagen, filtros exclusivos y nuevas lentes para los últimos smartphones del fabricante; además, es posible usar una marca de agua exclusiva con la marca Leica en nuestras fotografías.

Ahora, Xiaomi y Leica parecen listas para dar el siguiente paso en su relación con un nuevo smartphone que llevará el sello de la mítica marca de cámaras fotográficas. Por el momento, los detalles son escasos, pero podemos hacernos una buena idea de cómo será este dispositivo.

Inspirado en el siglo de luz y sombra de Leica y forjado tras cuatro años de colaboración, el Leica Leitzphone impulsado por Xiaomi lleva la fotografía móvil un paso más allá.



Conéctate al Lanzamiento Xiaomi para presenciar el nacimiento de una nueva leyenda.



28 de febrero ·… pic.twitter.com/Ok3ppbUzLe — Xiaomi España (@XiaomiEspana) February 26, 2026

Y es que este Leica Leitzphone será el nombre con el que se venderá el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition que fue presentado en China a finales del año pasado coincidiendo con el modelo Ultra convencional.

Por lo tanto, podemos esperar que este Leica Leitzphone sea un Xiaomi 17 Ultra con algunas diferencias que lo harán único, aunque la diferencia más evidente a simple vista será el logotipo de Leica en la trasera del móvil.

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Además, esta edición especial del Xiaomi 17 debería venir con una variedad de accesorios, como su versión china, que venía con un cargador de 100 W, un cable en color rojo Leica, unas fundas exclusivas y una cubierta protectora para la cámara.

Por lo demás, es de esperar que Xiaomi y Leica profundicen su relación en lo que respecta a la fotografía del Xiaomi 17, como ya han adelantado en una serie de vídeos publicados en la cuenta oficial de Xiaomi España.

De esta manera, tanto el Xiaomi 17 Ultra como esta versión especial de Leica pueden convertirse en la auténtica referencia en fotografía móvil del sector Android en España.