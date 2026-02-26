Google anuncia Nano Banana 2, y los asistentes de IA rivales echan a temblar: generación de imágenes más rápida a 4K

Aunque los asistentes basados en inteligencia artificial han ganado muchas funciones, mucha gente los sigue usando para una cosa: generar imágenes. Por eso, el anuncio de hoy de Nano Banana 2 puede ser todo un golpe en la mesa de Google.

Y es que si los generadores de imágenes son famosos por algo, es por su lentitud en crear resultados convincentes. El hecho de que la nueva versión del modelo se llame "Gemini 3.1 Flash Image" es una buena pista de que Google ha conseguido arreglar este problema.

De hecho, la gran diferencia respecto a la anterior versión de Nano Banana se encuentra en la velocidad; la latencia ha sido reducida, lo que supone que es posible generar imágenes más rápido, con mejor eficiencia y para Google, eso le permite escalar la cantidad de peticiones por segundo.

Respecto a las imágenes generadas con la primera versión de Nano Banana, esta versión también trae importantes mejoras relacionadas con la calidad de imagen que han sido implementadas desde Nano Banana Pro, la versión lanzada el pasado mes de noviembre.

Por ejemplo, ahora Nano Banana 2 es capaz de extraer información de la base de conocimiento del mundo real de Gemini y basarse en información e imágenes en tiempo real de la Búsqueda de Google para obtener una mayor precisión en la generación de imágenes.

Infografía generada por Gemini usando Nano Banana 2 Google El Androide Libre

Es algo que vamos a notar especialmente en la creación de infografías y visualizaciones de datos, con información más fidedigna y una imagen resultante que podemos usar en todo tipo de entornos profesionales, educativos o personales.

Nano Banana 2 también representa una importante mejora en la renderización de texto de manera precisa, lo que permite generar texto legible para ser usado en maquetas de marketing, tarjetas o más; incluso podemos pedirle que traduzca el texto de una imagen.

The 🍌is back! Introducing Nano Banana 2.



It’s faster. It’s better at text across languages. It does aspect ratios, up to 6 images with character consistency, and uses real-world knowledge so it can visualize hyper-niche things.



Try it in Gemini, enjoy! pic.twitter.com/Z05VRGnc4u — Josh Woodward (@joshwoodward) February 26, 2026

Por supuesto, cabe preguntarse si la mayor velocidad de Nano Banana 2 viene con sacrificios de la mano; pero Google asegura que, lejos de eso, ha conseguido reducir la diferencia entre un modelo rápido y uno centrado en la fidelidad visual.

Esto se nota en aspectos como la consistencia del sujeto; la IA ahora es capaz de mantener el parecido de hasta cinco personajes y mantener hasta 14 objetos con el mismo aspecto en un solo flujo de trabajo; en otras palabras, podemos crear varias imágenes con los mismos protagonistas y elementos en el escenario, algo en lo que muchas IA aún tropiezan.

De la misma manera, Nano Banana 2 ahora sigue nuestras instrucciones de manera más precisa; el nuevo modelo se ciñe de manera estricta a nuestras peticiones para capturar los matices específicos de la imagen que queremos obtener.

Ejemplo de imagen generada por Gemini con Nano Banana 2 Google El Androide Libre

Otro aspecto en el que fallan muchos modelos de IA es en el control de aspecto y la resolución, pero Google afirma que Nano Banana 2 es capaz de crear recursos desde 512 px hasta 4K en diferentes relaciones de aspecto, tanto verticales para redes sociales como fondos de pantalla panorámicos.

Nano Banana 2 está disponible a partir de hoy en los productos de Google. Por ejemplo, en la app de Gemini será el sustituto de Nano Banana Pro en los modelos Rápido, Pensamiento y Pro, aunque los usuarios de Google AI Pro podrán seguir usando Nano Banana Pro para tareas especializadas como regenerar una imagen.

De la misma manera, Nano Banana 2 también va a empezar a aparecer en la Búsqueda de Google en el Modo IA y Lens, y en aplicaciones como AI Studio, Google Cloud, Flow y Google Ads.