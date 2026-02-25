La inteligencia artificial cambia para siempre: los Galaxy S26 estrenan el nuevo Gemini que toma el control del móvil

Aunque podríamos pensar que la alianza entre Samsung y Perplexity puede afectar a la relación que la compañía coreana tiene con Google, eso no podría estar más lejos de la realidad como ha demostrado el Samsung Unpacked donde se han presentado los Galaxy S26 y Galaxy S26 Ultra.

La inteligencia artificial ha sido la gran protagonista de la presentación de los nuevos dispositivos, especialmente cuando Google ha recibido todos los focos en la presentación de Gemini 3 y la evolución de la inteligencia artificial en el móvil.

Los Galaxy S26 serán los primeros que podrán acceder a una versión previa del nuevo Gemini, que está basado en los llamados agentes de IA, pequeños programas especializados en tareas concretas y que pueden funcionar sin interacción con el usuario.

En el móvil, Gemini usará los agentes para realizar tareas en segundo plano y mientras que el usuario hace otras cosas en su dispositivo; el asistente nos avisará cuando se ha terminado la tarea que le hemos pedido.

Esto abre la puerta a muchas más posibilidades, porque Gemini ahora puede adaptarse a todas nuestras apps usando agentes dedicados y realizar tareas que requieren de múltiples pasos en vez de esperar a que termine en la app.

En uno de los ejemplos mostrados, podemos pedir a Gemini que haga un pedido a nuestra pizzería favorita. La IA automáticamente revisará el grupo de la familia que tenemos en nuestra app de mensajería, comprobará el tipo de pizza que quiere cada miembro, y realizará el pedido en la app correspondiente.

Mientras que Gemini hace todo eso, podemos seguir usando el móvil para otras cosas, y en todo momento podemos ver lo que está haciendo en tiempo real y tomar el control si es necesario, o simplemente esperar a la notificación de que ha terminado.

El nuevo Gemini es capaz de controlar el móvil y usar las apps instaladas Google El Androide Libre

Esta evolución de Gemini está disponible primero para los usuarios de todos los modelos Galaxy S26 en los Estados Unidos y Corea del Sur, pero Google ya ha adelantado que tendrá más noticias en el próximo Google I/O, donde esta función debería llegar a todos los móviles Pixel y otros Android modernos.

Junto con el nuevo Gemini, Samsung también ha presumido de tener el nuevo Rodear para Buscar. Esa fue una de las primeras funciones que los Galaxy S24 recibieron cuando la moda de la IA estalló, y ahora ha recibido una revisión para los Galaxy S26 y Pixel 10.

A partir de ahora, Rodear para Buscar es capaz de reconocer varios objetos al mismo tiempo, por lo que puede mostrar resultados y respuestas teniendo en cuenta todo lo que tenemos en la pantalla y no únicamente lo que hemos seleccionado.

Nuevo Rodear para Buscar de Google Google El Androide Libre

Por ejemplo, si encontramos una pieza de ropa que nos interesa, es posible que queramos todo el conjunto, y Rodear para buscar mostrará resultados de todos los elementos para que podamos seleccionar cada uno por separado o de manera conjunta.

También relacionado con esto, los Galaxy S26 y Pixel 10 ahora tienen acceso a una función mejorada para probarse la ropa de manera virtual, directamente desde Rodear para buscar. Si vemos ropa que nos gustaría probarnos, solo tenemos que seleccionarla y pulsar un botón para ver cómo nos quedaría.