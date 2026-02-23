El Xiaomi SU7 Ultra llega a España en forma de simulador de conducción hiperrealista

Pese a que es uno de los que más atrasado va en adopción de coches electrificados, España es uno de los mercados que con más ganas espera los coches eléctricos de Xiaomi. El Xiaomi SU7 se espera para 2027 o 2028 si no hay cambios de última hora.

Las marcas de coches chinos han empezado a acelerar la exportación de parte de su producción por la bajada de ventas en el país, pero por ahora a Xiaomi no le está afectando mucho esa tendencia.

Están intentando disminuir las listas de espera y ampliando fábricas, pero la demanda es aún mucho mayor que la oferta que pueden proveer.

Y mientras la empresa va calentando motores, nunca mejor dicho, para llevar sus coches a otros mercados, ha instalado un simulador de conducción en su Showroom en Madrid.

El protagonista absoluto de este evento es el Xiaomi SU7 Ultra, un vehículo que representa un hito en la trayectoria de la marca.

Simuladores de Xiaomi El Androide Libre

Xiaomi ha transformado su showroom del Centro Comercial Caleido en un espacio donde experimentar la sensación de pilotar un SU7 Ultra.

El motivo es la celebración de la incorporación de Xiaomi SU7 Ultra en el videojuego de la PlayStation Gran Turismo 7.

Durante casi un mes, del 23 de febrero al 20 de marzo, los visitantes del centro comercial podrán pasarse por el local de Xiaomi para usar simuladores profesionales y experimentar las sensaciones que ofrece este vehículo.

El modelo digital de este coche, usado en el videojuego, fue desarrollado conjuntamente con Polyphony Digital, para que la respuesta en el videojuego fuera lo más parecida a pilotar una unidad real de este vehículo.

Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7 El Androide Libre

Queda patente que Xiaomi quiere darle visibilidad a sus coches antes de traerlos comercialmente a nuestro país y esta es una manera sencilla de hacerlo y, además, dar a conocer esta rama del negocio que muchos usuarios españoles aún desconocen.

Y, con todo, cada vez es más normal ver modelos de esta empresa en carreteras europeas, aunque sea a través de empresas de importación y homologación de estos vehículos.

Eso sí, dados los cambios que está habiendo en la legislación europea para permitir la importación de coches chinos, sobre todo eléctricos, no sería de extrañar que Xiaomi esté aún calibrando cómo va a ser su llegada al viejo continente, en qué países quiere aterrizar primero y con qué modelos.