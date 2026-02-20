Revolución en Google Chrome: cómo activar la nueva vista dividida que va a cambiar la navegación para siempre

Siendo el navegador web más usado en todo el mundo, incluyendo España, podríamos pensar que Google Chrome puede "dormirse en los laureles" y que no le hace falta hacer mucho para mantener a todos sus usuarios contentos.

Lejos de eso, Google ha anunciado una auténtica revolución para la versión para ordenadores de Chrome, que puede cambiar completamente la manera en la que navegamos por Internet, trabajamos o nos entretenemos, potenciando enormemente la multitarea.

La novedad consiste en una nueva vista dividida en Chrome, que permite mantener varias pestañas a la vista al mismo tiempo, en vez de tener que cambiar entre una pestaña y otra de manera constante.

La vista dividida de Chrome funciona de manera similar a la división de ventanas en Windows y otros sistemas operativos de ordenador, repartiendo el espacio disponible entre dos pestañas para mostrar su contenido al mismo tiempo; por supuesto, la diferencia es que ese espacio es el que ocupa la ventana del navegador y no toda la pantalla.

Esto puede ser aprovechado de muchas maneras. Por ejemplo, podemos tener una pestaña con una reunión en videollamada, y en otra un documento de Google Docs en el que tomar notas conforme se van explicando cosas; ambas pestañas se muestran a la vez y no tenemos que desviar la vista para verlas al mismo tiempo.

Cómo tener dos pestañas al mismo tiempo en la nueva vista dividida de Chrome El Androide Libre

Para crear una nueva vista dividida, solo tenemos que hacer clic derecho sobre una pestaña y pulsar en la opción "Añadir pestaña a la nueva vista dividida"; al hacerlo, la pestaña ocupará el lado izquierdo de la ventana, y a la derecha se abrirá un hueco donde podremos abrir otra pestaña.

Chrome nos recomendará las pestañas que ya tenemos abiertas, por lo que mantener dos pestañas al mismo tiempo es muy sencillo; aunque también podemos abrir una nueva página como lo haríamos normalmente para que ocupe el lado derecho.

Cuando tenemos la vista dividida activada, aparecerá un nuevo botón al lado de la barra de búsqueda que nos permitirá acceder a las funciones exclusivas, como la opción de cerrar una de las dos pestañas abiertas, de invertir su posición (la izquierda se pone en la derecha y viceversa), o de separar ambas pestañas para que aparezcan de nuevo de manera independiente en la barra de pestañas.

Opciones para las pestañas en vista dividida de Chrome El Androide Libre

Las pestañas que estén en la vista dividida aparecerán agrupadas dentro de la barra de tareas, por lo que en cualquier momento podemos pasar de una ventana de navegador convencional a una dividida en dos. De la misma manera, cualquier pestaña abierta puede sustituir a una que está en la vista dividida solo con hacer clic derecho.

Esta es una de esas funciones que, si nos acostumbramos, puede cambiar completamente la manera en la que trabajamos, porque abre la puerta a multitud de posibilidades; pero no es la única que Google ha anunciado.

Por ejemplo, el visor de archivos PDF de Chrome ha recibido una de las funciones más deseadas por los usuarios, las anotaciones en documentos; ahora podemos destacar texto y añadir notas a un archivo PDF directamente desde el navegador.

Y cuando hayamos terminado de trabajar con el archivo, podemos guardarlo automáticamente en nuestra cuenta de Google Drive con la nueva opción "Guardar en Google Drive" que aparece en la barra de botones.