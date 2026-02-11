Samsung hace oficial el lanzamiento de la serie Galaxy S26 para el 25 de febrero: comienza la prerreserva

Hace poco más de 10 días se filtró el primer teaser de Samsung sobre el lanzamiento de los nuevos Galaxy S26, aunque no daba la fecha exacta para el Galaxy Unpacked. Hace unas horas Samsung lo ha hecho oficial.

Ahora sí se puede leer perfectamente la fecha en el nuevo teaser: el 26 de febrero a las 19:00 horas en España.

La prerreserva, según GSMArena, para los tres modelos que componen la serie, el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, ya está disponible para el acceso temprano a la serie desde la web del Galaxy Unpacked.

El evento se celebrará en San Francisco y será emitido en directo desde la web oficial de Samsung al igual que desde su canal en la plataforma YouTube.

Sobre sus especificaciones, pocas sorpresas se esperan, ya que prácticamente se han filtrado todas sus novedades, como las mismas de las cámaras por la propia Samsung, o una captura de pantalla de su Privacy Screen.

Imagen del Galaxy Unpacked

La función de privacidad será una de las más llamativas, ya que se oscurece si miramos al terminal desde un lateral.

El Galaxy S26 y S26+ tendrán en sus entrañas el chip Exynos 2600 en la mayoría de regiones y seguirán con los tamaños de pantalla similares a los anteriores Galaxy S25 y S25+.

12 GB de RAM para ambos y 4.300 mAh de batería para el primero como su mayor novedad, mientras que el S26+ seguirá con los mismos 4.900 mAh de su predecesor. Las cámaras traseras sin cambios.

El Galaxy S26 Ultra traerá consigo el nuevo chip, y personalizado para la ocasión, Snapdragon 8 Elite Gen 5. 5.000 mAh de batería, carga rápida por cable de 60 W e inalámbrica de 25 W.

Imagen filtrada de la nueva serie Galaxy S26

En las cámaras el mayor cambio será en las aperturas, que serán mayores y que mejorarán las fotos en entornos con poca luz, tal como la compañía coreana destacó con los tres vídeos de la semana pasada.

La tabla de especificaciones filtrada y el precio

Desde Winfuture vuelven de nuevo las especificaciones con todo lujo de detalles, ya que son las mismas tablas en las que se puede leer desde las dimensiones al peso de cada terminal.

Modelo Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Pantalla 6,3 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 píxeles, 120 Hz, Corning Gorilla Armor 2 6,7 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 píxeles, 120 Hz, Corning Gorilla Armor 2 6,9 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 píxeles, 120 Hz, Corning Gorilla Armor 2 Software One UI 8.5 / Android 16 One UI 8.5 / Android 16 One UI 8.5 / Android 16 Chip Exynos 2600 de diez núcleos Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 5.ª generación de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 5.ª generación de ocho núcleos Memoria 12 GB; 256/512 GB 12 GB; 256/512 GB 12/16 GB; 256/512/1 TB Cámara 1. Cámara gran angular de 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56", 1.0 μm, PDAF de doble píxel, OIS

2. Cámara telefoto de 10 MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94", 1.0 μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x

3. Cámara ultra gran angular de 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120 ̊, 1/2.55", 1.4 μm, Super Steady Video ← 1. Cámara gran angular de 200 MP, f/1.4, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 μm, PDAF multidireccional, OIS

2. Cámara teleobjetivo periscopio de 50 MP, f/2.8, 111 mm, 1/2.52", 0.7 μm, PDAF, OIS, zoom óptico de 5x

3. Cámara ultra gran angular de 50 MP, f/1.9, 120°, 1/2.5", 0.7 μm, PDAF de doble píxel, Super Steady Video

4. Cámara teleobjetivo de 10 MP, 1/3.94", PDAF, OIS, zoom óptico de 3x Funciones Panorama, Retrato, 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, HDR10+, Sonido estéreo, Gyro EIS ← ← Cámara frontal Gran angular de 12 MP, f/2.2, 26 mm, 1/3.2", 1.12 μm, PDAF de doble píxel, HDR, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps ← ← Satélite GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS ← ← Doble SIM Sí, Nano/eSIM ← ← Funciones 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, Reconocimiento facial, Estéreo ← ← Batería 4.300 mAh, inalámbrica, carga rápida de 25 W 4.900 mAh, inalámbrica, carga rápida de 45 W 5.000 mAh, inalámbrica, carga rápida de 60 W Dimensiones 149,6 x 71,7 x 7,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 163,6 x 78,1 x 7,9 mm Peso 167 g 190 g 214 g Colores Blanco, azul, negro y violeta ← ←

Los detalles más importantes se encuentran en las cámaras. La misma cámara selfie para los tres modelos con 12 Mpx, apertura f/2.2 y PDAF.

El S26 y S26+ comparten la cámara principal de 50 Mpx con apertura f/1.8 (sensor tipo 1/1.56"), cámara de 10 Mpx con zoom óptico 3x y apertura f/2.4 y una ultra gran angular de 12 Mpx con f/2.2.

El Galaxy S26 Ultra monta una cámara de 200 Mpx con apertura f/1.4, la misma cámara de zoom óptico que los otros dos modelos, un teleobjetivo periscopio de 50 Mpx con zoom óptico 5x con apertura f/2.8 y una ultra gran angular de 50 Mpx con apertura f/1.9 con autoenfoque.

El precio también aparece en la tabla de specs filtrada: a partir de 999 euros para el S26, desde 1.269 euros para el S26+ y 1.469 euros como el precio de partida para el S26 Ultra.