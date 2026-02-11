Nothing revoluciona el mundo de las apps: lanza Essential Builder, que permite crear aplicaciones personalizadas

En septiembre del año pasado, Nothing sorprendió a muchos en el terreno tecnológico con Essential, la nueva iniciativa basada en inteligencia artificial que entre otras cosas, prometía un SO completo y la idea de crear apps vía 'vibe coding'.

Pues ahora, este sistema acaba de entrar en beta. Se trata de las Nothing Essential Apps, aplicaciones enteramente desarrolladas bajo la plataforma Essential y que simplemente requieren un cuadro de texto al estilo chatbot.

La promesa de Nothing es clara. Crear aplicaciones —que por el momento, son poco más que widgets— específicamente diseñadas para el usuario, sin tener ni idea de programar. Tan solo, pidiéndoselo a la IA.

Aplicaciones creadas con vibe coding

Primero: ¿qué es el vibe coding? Esta es una práctica que ha ido surgiendo con el auge de las inteligencias artificiales generativas, y que consiste en desarrollar apps o sistemas mediante IA.

Este concepto plantea que cualquier usuario, sin saber nada de programación, pueda crear desde juegos hasta aplicaciones usando un chatbot de inteligencia artificial. Es bajo esta premisa que funcionan las Nothing Essential Apps.

Create apps shaped exactly around your specific needs and context.



That's what Essential Apps are.



You describe what you need. AI builds it. It appears on your phone's home screen, ready to use.



One billion apps for one billion people.



Beta starts today on Nothing Playground. pic.twitter.com/tgqi0aq64r — Essential (@essential) February 10, 2026

Mediante el sitio playground.nothing.tech, cualquier usuario puede crear una app pensada para su tipo de uso. En lugar de depender de aplicaciones desarrolladas por otros desarrolladores, el usuario genera las mismas con IA.

El sistema ya se dio a conocer en septiembre del año pasado, con una versión alfa inicial muy limitada y usada a nivel interno, en la comunidad de Nothing. La plataforma ahora pasa a ser fase beta.

El creador de apps, incluido dentro de Playground, integra un cuadro de texto al estilo chatbot. Con un lenguaje sencillo, podremos pedirle a la IA que cree una suerte de aplicación que podremos usar en nuestro móvil.

Podremos además editar partes específicas de esas aplicaciones manteniéndolas estables y confiables. A la hora de modificar estas apps, estas no se restablecen, sino que se actualizan. No tendremos que crear una a una todo el rato.

Capturas de la función en un Nothing Phone. 9to5Google | Manuel Fernández Omicrono

Esencialmente, el sistema da la posibilidad de crear una app con una descripción básica y añadirla a la pantalla de inicio para empezar a usarla. El problema es que de momento, no son aplicaciones; son widgets.

Toda la funcionalidad que presentan estas piezas de software está supeditada a la pantalla de inicio. Es decir, que no usaremos una aplicación, sino un widget con el que interactuaremos sin entrar en él.

El proceso de creación es puro vibe coding. Le decimos a un chatbot el tipo de aplicación que queremos, y el sistema nos devuelve el widget para que lo ajustemos a nuestro gusto. Nothing define estas Essential Apps como pequeñas herramientas personales.

Estas, asegura Nothing, permanecerán visibles y se actualizarán de forma automática, entendiendo el contexto. Al menos esa es la idea que dará vida a este método de creación de aplicaciones.

De momento, toda esta plataforma está en fase beta. Nothing advierte que las 'aplicaciones' generadas de esta manera podrían estar incompletas o no funcionar del todo bien. Está por ver cómo funcionará de cara a su lanzamiento final en los próximos meses.

Para usar Essential Apps, solo necesitas un Nothing Phone (3) y registrarte en la beta a través del Nothing Playground. Nothing ya ha anunciado que otros teléfonos se añadirán a la lista.