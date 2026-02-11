Google actualiza los Pixel en España y hace oficial la beta de Android 17: llega dentro de poco

Tras conocer algunas capturas de pantalla que revelan cambios en la interfaz, Google ha publicado Android 16 QPR3 Beta 2.1 hace unas horas y ha revelado que Android 17 Beta se aproxima.

Resulta que Android 16 QPR3 Beta 2.1 es la última compilación del ciclo y Google estaría ya preparándose para que comience "el programa beta que cubre Android 17 Platform Release (26Q2)".

En el que se puede leer que oficialmente la beta de Android 17 estaría a punto de ser desplegada.

Se puede decir que Google va un poco más tarde que la primera beta de Android 16 que se lanzó a finales de enero, justamente el 24.

De hecho, avisa que todos aquellos usuarios que tengan la compilación Android 16 QPR3 Beta 2.1 instalada en su Pixel, y se mantengan en el Android Beta Program, automáticamente recibirán Android 17 Beta 1.

Y un punto importante: No se podrá salir del programa beta sin borrar todos los datos del móvil hasta el "fin del ciclo beta de Android 17 en junio de 2026".

Aquí llega otro dato revelador, ya que, si todo va como está previsto, Google lanzaría Android 17 en el mes de junio.

No es que sea una sorpresa, ya que es lo que se espera, pero al menos ya sabemos que todo va encaminado a ese mes sin problemas mayores que puedan ralentizar su despliegue.

El año pasado fue similar tras el giro que dio Google en su estrategia para desplazar el lanzamiento de los Pixel de octubre, tal como había sido hasta hace dos años, al mes de agosto.

¿El objetivo? Caer justo en la misma ventana de lanzamiento de Apple y sus nuevos iPhone. Un plan que le está funcionando, ya que sus móviles sí son capaces de atraer a los usuarios del iPhone que quieren probar una alternativa.

9to5Google señala que si no queremos pasar a la beta de Android 17, pero sí probar la última compilación de Android 16, que trae correcciones al sistema, hemos de pasar por el enlace a Google para salir del programa beta e ignorar o no aplicar la actualización OTA.

Esta OTA tendrá la etiqueta de "Downgrade", que es justamente el aviso para no instalarla y así evitar que se borren los datos del móvil, siempre que no aceptemos dicha actualización (lo repetimos para que quede claro, que luego vienen los problemas).

Hay que esperar al lanzamiento de la versión pública de Android 16 QPR3 (CP1A) que es justamente la versión con las novedades para los Pixel y que se lanzará en marzo.