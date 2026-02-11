Las fotos con IA llegan al perfil de Facebook: así te quiere animar Meta a que la uses
Las nuevas funciones de inteligencia artificial permitirán aplicar animaciones a las imágenes de los perfiles de la red social y a las publicaciones.
Meta, al igual que Microsoft, ha dado un vuelco total a la inteligencia artificial, lanzando su propio TikTok de vídeos generados por IA o afianzando su propio asistente dentro de WhatsApp prohibiendo otras alternativas.
Su última novedad es la posibilidad de convertir fotos y publicaciones en vídeos animados dentro de Facebook, usando obviamente la tecnología de IA de Meta. La idea es "darle vida" a estas imágenes estáticas.
La tercera pata del conglomerado de redes sociales de Mark Zuckerberg permitirá a los usuarios animar fotos de perfil para convertirlas en animaciones de unos pocos segundos, con varios modos predefinidos.
Meta incluirá animaciones en tu foto de perfil
De un tiempo a esta parte, se han popularizado enormemente las aplicaciones de IA que convierten imágenes en vídeo. La animación de estas imágenes ha sido toda una tendencia en redes sociales como Instagram.
Meta es consciente de ello y por ende, ha llevado esta función directamente a Facebook. El usuario podrá animar en unos pocos segundos una foto de perfil principal, eligiendo entre un abanico de animaciones preestablecidas.
Entre las animaciones nos encontramos movimientos haciendo corazones con las manos, llevando gorros de fiesta, usando auriculares, etcétera. Meta promete además añadir más opciones de animación este mismo año.
Eso sí, para que el resultado sea totalmente preciso, los de Zuckerberg recomiendan que dichas fotos incluyan personas mirando a cámara, "con el rostro claramente visible y sin sujetar otros objetos".
Las opciones darán la posibilidad a los usuarios de elegir fotos ya subidas a Facebook o animar imágenes directamente desde la galería. Una vez animada, podrá compartirse en el feed principal.
También se incluirá una opción llamada "Restyle", para redibujar o transformar Historias y Recuerdos en Facebook" usando mensajes de IA u opciones de estilo predefinidas en la app.
Por ejemplo. Si un usuario carga una foto a Historias o está revisando Recuerdos para compartirlas, podrá darle a Restyle y elegir entre varios estilos ya predefinidos. 3D, animación, anime, y un largo etcétera.
El sistema de animaciones no se limitará únicamente a las fotos de perfil. Meta, de forma totalmente gradual, incluirá un método para añadir fondos animados a las publicaciones de texto del Feed.
Según Meta, a la hora de crear una nueva publicación de texto, se dispondrá un icono en forma de A para añadir esta animación. Se añadirán fondos de temporada próximamente y fondos animados ya predefinidos.
Estas son solo algunas de las funciones de inteligencia artificial que Meta ha ido promoviendo con el paso de los años. WhatsApp con su asistente Meta AI es el perfecto ejemplo de ello, incluso con su controversia añadida.