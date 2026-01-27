Windows 7 vuelve en el 2026: los usuarios están tan cansados de Windows 11 que han recuperado un clásico
Un entusiasta ha lanzado versiones listas para instalar de Windows 7 y Windows Vista, dos sistemas clásicos de Microsoft.
Más información: Golpe a Microsoft y Windows 11: la mayoría de los españoles decide no actualizar y seguir usando Windows 10
Los problemas de Windows 11 ya son evidentes para cualquiera, incluso para la propia Microsoft; la última actualización de Windows 11, por ejemplo, evita que el sistema arranque y llega después de otra actualización que afectaba al apagado del ordenador.
En estas circunstancias, no es de extrañar que cada vez más gente sienta nostalgia por las versiones antiguas de Windows, donde todo era más sencillo y fiable; o al menos, eso es lo que pensamos.
Ahora, tenemos la oportunidad de volver a esos tiempos con el lanzamiento de nuevas versiones de Windows 7 y Windows Vista, completamente actualizadas con los últimos parches de seguridad y drivers para ordenadores modernos.
El entusiasta de Windows, Bob Pony, ha sido el responsable de compartir los archivos ISO de estas versiones modificadas de Windows 7 y Vista, que están disponibles para descargar en Internet Archive.
Aunque hace años que ambos sistemas fueron abandonados por Microsoft, Bob Pony se ha aprovechado del programa Microsoft Premium Assurance, que seguía ofreciendo soporte de seguridad para las empresas que lo pagaban.
Este programa terminó el pasado 13 de enero de 2026, con las últimas actualizaciones que serán lanzadas para estos veteranos sistemas, además de para Windows Server 2008. Bob Pony ha recopilado todas estas actualizaciones de pago y las ha aplicado a las versiones básicas de Windows 7 y Vista.
The most ULTIMATE Windows 7 x64 ever, includes bunch of languages and all of the updates (including ESUs) preinstalled up to January 2026!— BobPony.com (@TheBobPony) January 17, 2026
USB 3.x, NVMe, and some network adapter drivers are integrated! 😎
x64 ISO Download: https://t.co/Gs4fxRHJiZ
Contains the following… pic.twitter.com/HgJ874OQm2
Además, ha incluido los drivers necesarios para ejecutar los sistemas en un ordenador moderno, incluyendo los necesarios para el almacenamiento en NVMe, conexiones USB 3.x y de algunos adaptadores de red.
De esta manera, podemos usar estos sistemas de la manera más segura posible, aunque eso no sea decir mucho; siguen siendo sistemas antiguos que no están preparados para las amenazas actuales, pero al menos deberían funcionar.
Hay que aclarar que estas versiones de Windows 7 y Windows Vista no son oficiales ni muchísimo menos, y que deberíamos pensarlo dos veces antes de instalarlas; para empezar, debemos confiar en que Bob Pony no ha incluido malware, ya sea de manera maliciosa o inocente.
Incluso si confiamos en estas versiones, no es recomendable usarlas a diario en nuestro ordenador nuevo, porque no van a recibir más actualizaciones, ni de seguridad ni de ningún tipo, por lo que corremos un gran peligro de virus y otros tipos de ataques.
Here's Windows Vista ISOs (x86 and x64) with all of the security updates installed including last updates released via Premium Assurance up to January 2026.— BobPony.com (@TheBobPony) January 21, 2026
FYI: No additional drivers and patches like ACPI have been added.https://t.co/iWYS2jQiuW
Mirror: https://t.co/DaYLdwLC9V https://t.co/GxOntEDFYJ pic.twitter.com/SsrBFIlJYw
Si tenemos todo eso en cuenta, esta es la mejor oportunidad para volver a usar estos sistemas clásicos, que en su día fueron la referencia absoluta del sector de los ordenadores personales.
Por ejemplo, estas imágenes ISO pueden ser muy útiles si queremos recuperar un ordenador viejo que no es compatible con Windows 11 o Windows 10, o para instalarlas en una máquina virtual y recibir un chute de nostalgia.
Tal vez entonces nos demos cuenta de que las cosas no siempre eran mejores y que la nostalgia nos engaña. En concreto, en su día Windows Vista fue un sistema muy odiado por los usuarios por su pésimo rendimiento, problemas de compatibilidad y molestias constantes.
Windows 7 fue mejor recibido, en parte porque solucionó muchos de esos problemas; de hecho, Windows 10 lo tuvo realmente difícil para ganar usuarios porque mucha gente no quería abandonar Windows 7, una historia que se está repitiendo con Windows 11.
Tal vez Microsoft haría bien en aprender del buen recibimiento que han tenido estas versiones de Windows 7 y Windows Vista; no en vano, uno de sus programadores legendarios cree que la compañía debería fijarse en su pasado para pasar la crisis que está pasando ahora.