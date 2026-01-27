WhatsApp, Instagram y Facebook van a cambiar para siempre: Meta confirma la llegada de los planes de pago

Logotipo de Meta con las apps de WhatsApp, Instagram, Facebook y más

En Meta lo tienen claro: los ingresos por meter publicidad en sus apps no son suficientes, y ahora están planeando introducir nuevas suscripciones para generar más ingresos en apps como WhatsApp.

Así lo ha confirmado un representante de la compañía a Techcrunch, que ha revelado en qué consistirán estas suscripciones y las ventajas que los usuarios de pago podrían obtener respecto a las cuentas gratuitas.

Estos planes se suman a la próxima versión de WhatsApp de pago exclusiva de la Unión Europea, que permitirá evitar los anuncios que llegarán a lo largo del 2026 a la app de mensajería más popular en España.

A lo largo de los próximos meses, Meta empezará a ofrecer suscripciones de manera experimental a una cierta cantidad de usuarios; estas pruebas consistirán en varios tipos de suscripciones de diferentes niveles y ventajas dependiendo de la app.

Meta aún no tiene una estrategia clara sobre estas suscripciones, y de ahí la necesidad de probar con diferentes tipos de productos. Lo único claro es que la compañía quiere mantener "la funcionalidad básica" de sus apps completamente gratuita.

Por lo tanto, los usuarios que no paguen la suscripción no deberían ver su experiencia afectada, al menos según los planes iniciales de Meta.

En vez de eso, Meta afirma que ofrecerá una "experiencia premium" a los usuarios que decidan pagar las suscripciones de Instagram, Facebook y WhatsApp, con "funciones especiales" y un mayor control sobre la manera en la que comparten contenido.

Por ejemplo, en Instagram la suscripción de pago permitirá a los usuarios hacer cosas como ver los usuarios que seguimos y que no nos han seguido de vuelta, o poder ver una Story sin que el creador sepa que la hemos visto.

Por otra parte, Meta aún está pensando en qué nuevas funciones de WhatsApp pueden ser exclusivas de los usuarios de pago.

Por el momento, Meta ya ha confirmado que una de estas funciones exclusivas será el acceso a Manus, el agente de IA que recientemente adquirió y que puede convertirse en una de las compras más importantes de la historia de la compañía.

#Instagram is working on adding a shortcut to Manus AI in the settings page 👀 pic.twitter.com/CI9yYJD896 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 23, 2026

Manus es un servicio de inteligencia artificial basado en agentes, pequeños programas especializados en tareas concretas en vez de en respuestas generales como ChatGPT, Gemini y la mayoría de asistentes basados en IA actuales.

Manus será integrado en las apps de Meta, y algunos usuarios de la versión beta de Instagram ya han encontrado referencias a este agente en los menús de la app, que permitirán "investigar, crear y desarrollar con Manus".

De la misma manera, Meta también experimentará con hacer algunas funciones de IA exclusivas para usuarios de pago, incluyendo Vibes para generar vídeos con IA y que permitirá crear más contenido si pagamos.