WhatsApp cambia para siempre al blindar tu cuenta con un solo toque: los ajustes que se activan contra el hackeo o acoso digital

El WhatsApp premium se acerca por el horizonte y ahora Meta ha anunciado una nueva función que se activa con un simple toque para poner a buen recaudo la cuenta ante un posible ataque cibernético.

Esta nueva función de seguridad se llama "Configuración estricta de la cuenta" y es un nuevo modo de bloqueo que es de gran utilidad a ciertos usuarios, como figuras públicas o periodistas, que podrían ser el blanco de ciberataques.

Este nuevo modo tipo blindaje de WhatsApp, anunciado hace horas por Meta desde su web, refuerza aún más la seguridad de la cuenta con un simple toque para fijar una serie de ajustes restrictivos.

Entre los que se encuentran desde bloquear automáticamente los archivos adjuntos y contenido multimedia de remitentes desconocidos hasta silenciar llamadas de personas que no están en nuestra agenda de contactos, entre otros tantos.

Imagen con los ajustes estrictos de seguridad de WhatsApp Meta

Justo debajo de las tres opciones de seguridad de WhatsApp, podemos dirigirnos a los ajustes estrictos de seguridad con un resumen de su objetivo y todos los ajustes que se aplicarán una vez activo este modo.

Al activarlo, se bloquean los archivos adjuntos, los previos de los enlaces, se silencian las llamadas de desconocidos y solo los contactos podrán añadirnos a grupos.

A nivel de cuenta, las notificaciones de seguridad avisarán al usuario cuando el código de seguridad cambia para el móvil de un contacto en un chat cifrado.

También se activa la verificación de dos pasos que añade una capa extra de seguridad al requerir un PIN cuando se registre el número de nuevo en WhatsApp.

Imagen con todos los ajustes que se aplican bajo este modo nuevo de WhatsApp Meta

La tercera sección de ajustes es para la privacidad e implica que solo los contactos podrán ver la información personal del usuario como la foto de perfil, acerca, estado, visto por última vez y online.

Por último, se activa la protección de la IP en llamadas que, aunque baja la calidad de las mismas, se retransmitirán de forma segura a través de los servidores de WhatsApp.

Meta deja bien claro que la activación de este modo blindaje de WhatsApp es para ciertos momentos en los que el usuario siente que puede ser objetivo de un ciberataque.

Y el objetivo no es otro que con un solo toque se establezcan rigurosamente los ajustes necesarios para blindar la cuenta del usuario ante intentos de hackeo, spyware o acoso digital.

El 75 % de mujeres periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos llegan a sufrir acoso o ciberataques a nivel internacional.

Un 42 % reportó que este acoso derivó en daños físicos o acoso en la vida real según un informe de la UNESCO de 2025.