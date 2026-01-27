Qué es UpScrolled, la app social a la que están migrando los usuarios de TikTok tras la polémica en los EEUU

La semana pasada, Bytedance, creadora de TikTok, vendió la mayoría de sus operaciones en los Estados Unidos, evitando así la prohibición de la popular app ordenada por el anterior presidente, Joe Biden, en nombre de la seguridad nacional.

Donald Trump se ha presentado como salvador de TikTok, al conseguir la venta del 80% de la nueva entidad a inversores estadounidenses, entre los que se encuentran compañías como Oracle y Dell Family Office.

Sin embargo, el nuevo TikTok ha empezado con mal pie, con fuertes acusaciones de censura y problemas técnicos que han provocado que la app deje de funcionar para más de 200 millones de usuarios.

En los últimos días, se han vuelto virales publicaciones que acusan a TikTok de implementar un nuevo sistema de censura política que reduce las visitas a ciertas publicaciones y bloquea mensajes directos que incluyen ciertas palabras.

Palabras como "Epstein", en referencia al magnate condenado por delitos sexuales y asociado con Trump, habrían sido censuradas en TikTok, además de referencias a ICE, la policía antiinmigración del presidente, que acumula muertos en las calles estadounidenses.

TikTok now censors the word “Epstein” when mentioned in DMs by users in the U.S.



Currently, the word is not being filtered for users in the United Kingdom and other parts of the world. pic.twitter.com/XA1Kye6mIq — Pop Base (@PopBase) January 27, 2026

Los nuevos propietarios de TikTok han salido al paso, afirmando que no existe semejante censura en su plataforma, y que el hecho de que las publicaciones no estén obteniendo visitas es por un "corte de energía" en uno de sus centros de datos y que está afectando al funcionamiento de la plataforma.

UpScrolled, la alternativa a TikTok

Sin embargo, esas explicaciones no parecen haber sido suficientes para los usuarios, que están cerrando sus cuentas de TikTok en masa; según datos obtenidos por CNBC, ha habido un crecimiento del 150% en desinstalaciones de TikTok en los últimos meses.

Estos usuarios están buscando alternativas, y UpScrolled ha nacido para responder a esta demanda; se trata de una app social que presume específicamente de libertad política y creativa, cuyo uso se ha disparado apenas unos días después de su lanzamiento.

La app de UpScrolled es similar a las de Instagram y TikTok UpScrolled El Androide Libre

UpScrolled se presenta como una plataforma social "donde cada voz tiene el mismo poder", y rechaza el uso de algoritmos y favoritismo para fomentar cierto tipo de contenido en la plataforma, así como los "shadowbans", los bloqueos secretos de cuentas para limitar su alcance.

Esta app fue creada por Issam Hijazi, que se autodefine como un "tecnólogo palestino-jordano-australiano" que quería conseguir "algo más que una alternativa a Meta, X o TikTok: una reimaginación de lo que una red social debería ser".

Aunque UpScrolled no tiene características únicas, siendo una app social 'típica' y similar a Instagram y la mencionada TikTok, los usuarios se han visto atraídos por esta filosofía en un momento en el que las redes sociales están cada vez más divididas por la situación política mundial.

Top 10 in three countries. Overnight. No ads. No VC. No playbook. Just people looking for somewhere different - and telling each other when they found it. #5 on the US #6 On Australia #8 On the UK



[image or embed] — UpScrolled (@upscrolled.bsky.social) 26 de enero de 2026 a las 9:01

En los Estados Unidos, UpScrolled ha conseguido alcanzar los primeros puestos en las tiendas de apps de Apple y Google, con decenas de miles de descargas en apenas unos días.

En España, la app aún no ha alcanzado ese nivel de popularidad, por una sencilla razón: TikTok sigue siendo la misma de siempre en Europa y el resto del mundo.

El acuerdo de venta únicamente afecta a las operaciones en los Estados Unidos y, por lo tanto, en Europa las operaciones de TikTok siguen estando bajo el paraguas del gigante chino Bytedance, que sigue usando los mismos algoritmos y políticas.