Google Wallet va a cambiar para siempre con los favoritos: un nuevo diseño para tener las tarjetas y pases a mano

En septiembre apareció por primera vez la nueva interfaz en la que está trabajando Google para Wallet para acomodar los pases favoritos y ofrecer un acceso más rápido.

De nuevo, Android Authority ha descubierto más información sobre los pases favoritos y ahora llega con capturas que muestran los detalles de una actualización que cambiará la experiencia de Wallet.

Primeramente, los usuarios verán aparecer una pequeña notificación que explica cómo marcar o desmarcar con una estrella sus pases favoritos para añadirlos a la pantalla de inicio de la app.

Hay un detalle importante en esta nueva experiencia. Los primeros cuatro aparecerán en Google Wallet como favoritos.

Es decir, que Google los marca por defecto sin la acción del usuario, aunque se podrá desmarcar en todo momento para seleccionar otros si se necesita.

La notificación que muestra cómo se usan los favoritos de Google Wallet Android Authority

La nueva interfaz de favoritos de Google Wallet aparece en la versión 26.3.856536501 y le dará un buen lavado de cara a la app según se puede apreciar en las capturas compartidas por el medio.

La interfaz actual de Wallet se caracteriza por una pantalla de inicio en la que las tarjetas, entradas o billetes aparecen con un diseño en forma de lista.

No es la mejor forma de organizar los distintos elementos que podemos tener en Google Wallet, incluso cuando se diferencian por sus propios iconos.

Las capturas de la nueva interfaz muestran tarjetas coloridas con un diseño de cuadrícula que, aparte de organizar mejor todos los elementos que se pueden ver de un vistazo, da la sensación de que todo está más ordenado.

El nuevo diseño de cuadrícula de Google Wallet Manuel Ramírez

Y otro importante detalle, si se marcan más de cuatro pases como favoritos, aparecerán todos ellos en la pantalla de inicio.

Lo que significa que en esta pantalla solo aparecerán aquellas tarjetas bancarias, entradas o billetes que hemos marcado como favoritos.

El botón de acción de Google Wallet Android Authority

Hay más, y es el botón de acción, situado en la parte inferior, y que permite ver tanto el resto de pases guardados en Wallet como la posibilidad de crear / escanear uno.

Esta gran actualización de Google Wallet sigue en desarrollo y se desconoce cuándo Google tiene pensado desplegarla, pero el cambio va a ser muy importante para darle un gran lavado de cara.

No solo por la posibilidad de marcar pases como favoritos, sino por lo organizado que se ve ahora la pantalla de inicio en Wallet, ya que actualmente parece un batiburrillo de entradas, pases o billetes de tren.