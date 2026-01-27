Google Search cambia para siempre con Gemini 3: la IA conversacional llega a las "AI Overviews" de las búsquedas

Tras conocer uno de los cambios del diseño de la página de inicio del buscador de Google, ahora el gigante tecnológico ha anunciado que los usuarios pueden hacer consultas directamente a las AI Overviews.

Los resúmenes generados con IA, que se ubican en la parte superior de los resultados de búsquedas, ahora pasan a ser conversacionales.

Lo que ha hecho Google es ofrecer la posibilidad de saltar entre las AI Overviews y el Modo IA que ha incrustado en Google Search.

El gigante tecnológico también ha anunciado que Gemini 3 se convierte en el modelo de IA por defecto para los resúmenes por IA.

Según TechCrunch, desde su blog, Google mantiene que esta actualización ofrecerá a los usuarios una "respuesta de IA de primera categoría directamente en la página de resultados de búsqueda".

Search con Gemini 3 Google

El objetivo es convertir la página estática de resultados de búsqueda de Google en una experiencia más interactiva dirigida por la IA y esta vez con todo el potencial demostrado por Gemini 3.

Se desconoce el modelo de Gemini 3 que viene por defecto, ya que en la app de Gemini actualmente cuenta con Razonamiento, Pro y Rápido.

Aunque se ha de entender que sería el Rápido para enriquecer esa experiencia de interacción con las "AI Overviews".

Robby Stein, vicepresidente de producto de Google, señala: "Las personas acuden al Buscador con una variedad increíblemente amplia de consultas: a veces para encontrar información rápida, como un resultado deportivo o el clima".

Sigue con: "Pero para preguntas complejas o tareas en las que es necesario profundizar en un tema, se debería poder acceder de forma fluida a una potente experiencia de IA conversacional".

Google indica que busca el equilibrio entre la búsqueda más tradicional de Search y la nueva experiencia que fluye a través de una conversación con las respuestas que siguen a las consultas del usuario.

A por las búsquedas sin clic

La nueva experiencia se percibe como un flujo continuo de enlaces que permiten a los usuarios pasar de un resumen rápido a un chat más ameno o profundo sobre cualquier tema.

Actualmente hay muchos usuarios que siguen prefiriendo la búsqueda tradicional de Search en vez de usar un chatbot con IA como Gemini, ChatGPT o Claude.

Imagen de la nueva experiencia de Google Search Google

Google lo que hace es abrir a esos usuarios la posibilidad de utilizar la IA conversacional, aunque habrá que ver si tiene el efecto buscado.

Los que sufrirán esta actualización serán los millones de páginas web que reciben visitas desde Google Search en la tendencia actual, dirigida por Google, de las llamadas "búsquedas sin clic".

Si Gemini 3, que ha demostrado una enorme capacidad para el razonamiento incluso con el modelo rápido, que ahora se encargue de responder en los resúmenes de IA, hará que el usuario no tenga incentivo para hacer clic.