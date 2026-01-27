Gemini cambia para siempre cómo creas eventos en Google Calendar: da una hora según la agenda de los participantes

Mientras se espera por la inclusión del nuevo modelo de IA dedicado a la creación musical en Gemini, ahora Google actualiza su experiencia con dos novedades.

Hace horas, según Android Authority, Google publicó una nueva actualización en Google Workspace con la función "sugerencias de horarios" dentro de la propia app de Google Calendar.

Al crear un evento, se verá una opción de "Horarios sugeridos" que utiliza Gemini para analizar la disponibilidad de los asistentes, sus horarios laborales y los conflictos existentes.

Lo importante de esta nueva mejora basada en Gemini es que mostrará las franjas horarias que mejor se ajustan a todo el grupo.

Gemini también se encargará de la reprogramación del evento si varios asistentes rechazan una invitación.

Calendar pasará a mostrar un banner sugiriendo una nueva hora en la que todos estén disponibles, lo que permitirá actualizar la hora con un solo clic en vez de empezar de nuevo con todo el proceso.

Hay una gran diferencia frente a la novedad "Ayúdame a programar" que llegó a Gmail en octubre y que se centraba en el uso del correo para sugerir horarios, aunque obligaba al usuario a ponerse en contacto con el resto para encontrar una hora que encajase a todos.

Esta novedad se activa por defecto para las cuentas Workspace entre las que se incluyen Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus y los usuarios con el add-on Google AI Pro for Education.

Avisos para darse una pausa

Gemini es posible que pronto recuerde al usuario que ha de tomarse un descanso después de llevar mucho tiempo hablando con él.

El aviso de Gemini para tomarse un descanso Android Authority

Android Authority ha encontrado señales de la interfaz en Android a través de la beta 17.3.59 beta de la app de Google.

El gigante tecnológico está probando métodos para sugerir que se haga una pausa cuando se haya interactuado con el chatbot más tiempo del recomendado.

Por lo que parece, el aviso aparecerá mediante una ventana emergente de advertencia similar a la que se puede ver en la captura de pantalla compartida por AssembleDebug.

En la misma se puede leer "que has estado chateando con Gemini durante un rato, puede ser de gran ayuda tomarse unas pausas cuando se está hablando con un asistente con IA que no es humano".

Lo que se desconoce es el tiempo que marcará Gemini para lanzar el aviso al usuario para que se tome una pausa. Quizás incluso permita la opción de personalizar el tiempo para el recordatorio.

YouTube ya incluye una función similar, aunque hay que activarla desde los ajustes. Lo único es que un escenario como ver vídeos a chatear es completamente diferente, así que habrá que esperar a la integración de Google para ver cómo pretende dar esta experiencia.