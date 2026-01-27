Cuidado con la última actualización de los Google Pixel: el Bluetooth, el WiFi y las cámaras dejan de funcionar

Una de las mejores cosas de tener un móvil Pixel es recibir actualizaciones constantes de Google, con el mejor soporte que puede recibir un dispositivo Android, directamente de la fuente original.

Sin embargo, con el último lanzamiento muchos usuarios están pensando que tal vez Google debería reducir un poco el ritmo de actualizaciones y dedicar más tiempo a afinarlas y asegurarse de que no dan problemas.

Y es que las redes sociales y foros como Reddit y el soporte oficial de Google se están llenando de gente quejándose de que su Pixel ha dejado de funcionar correctamente de la noche a la mañana, perdiendo muchas funciones básicas.

En concreto, los dispositivos afectados son los Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro y Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, aunque no se descarta que otros modelos de estas gamas también puedan sufrir los mismos síntomas.

Lo que tienen en común todos los afectados es que todos instalaron la actualización de enero de los móviles Pixel, que fue lanzada la semana pasada y que está llegando poco a poco a todos los dispositivos de Google.

Desde entonces, muchos usuarios han desbloqueado su dispositivo Pixel, solo para encontrarse con que han perdido la conexión a Internet, porque el WiFi ha dejado de funcionar correctamente y el móvil ya no es capaz de conectarse.

No solo eso, sino que en muchos casos otro problema viene de la mano: los dispositivos Bluetooth, como los auriculares inalámbricos, se desconectan por sí solos porque esta conexión también deja de funcionar al mismo tiempo.

El Pixel 10 de Google Chema Flores

Esos son los dos síntomas comunes a la mayoría de los dispositivos afectados, pero además, algunos usuarios también están alertando de que han perdido las cámaras del móvil y que el dispositivo ya no es capaz de tomar fotos ni vídeos.

Ni que decir tiene que, para mucha gente, esta actualización ha convertido los móviles Pixel en un pisapapeles que no sirve para mucho, especialmente si no les quedan suficientes datos con su operadora para tener al menos una conexión a Internet funcional.

Lo peor de todo es que por el momento no existe una manera de solucionar estos 'bugs'; incluso si restablecemos el dispositivo al estado de fábrica, algo que suele arreglar muchos fallos, el dispositivo sigue afectado.

Cómo arreglar nuestro Pixel

La única solución real que los usuarios más expertos han encontrado es cargar una versión antigua de Android 16 usando ADB, un proceso que la inmensa mayoría de los usuarios no puede (ni debería) realizar.

Por lo tanto, lo único que podemos hacer si nos hemos visto afectados es esperar a que Google lance un parche que solucione estos problemas, aunque probablemente vamos a tener que esperar porque la compañía ni siquiera ha admitido públicamente la existencia de estos fallos aún.

Si aún no hemos actualizado nuestro Pixel a la última versión, puede ser recomendable esperar un poco, incluso si no tenemos uno de los dispositivos más afectados, al menos hasta que Google realice declaraciones oficiales al respecto.

La actualización de enero de Pixel fue lanzada la semana pasada sin mucha fanfarria, ya que, a diferencia de en otras ocasiones, esta versión no trae importantes novedades.

Según las notas de lanzamiento, Google sólo arregló algunos problemas relacionados con el rendimiento y la pantalla en los Pixel 10, y un fallo que hacía que la batería se consumiese más de lo habitual en los Pixel 8 en adelante.