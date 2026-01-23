El mayor cambio de la historia de los Kindle es oficial: así puedes descargar ahora los libros que has comprado

Algunos usuarios han empezado a encontrarse con una nueva opción que les permite descargar libros de Kindle directamente en el ordenador, para copiarlos a otros dispositivos sin obstáculos.

Se trata de un giro de 180 grados en la política de Amazon, después de una serie de decisiones polémicas en los dos últimos años relacionadas con la protección anticopia y la lucha contra la piratería.

Esto culminó el año pasado, cuando Amazon despertó la ira de los usuarios de su plataforma de libros electrónicos Kindle al eliminar completamente la opción de descargar los libros que habíamos comprado, incluso si tenían protección anticopia.

Con el fin de esta opción, la única manera de leer el libro que habíamos comprado era descargándolo en un lector de la marca Kindle o con la app oficial de la compañía para dispositivos móviles, ambas opciones con conexión a Internet obligatoria.

Ahora, Amazon parece haber encontrado un punto medio, con una nueva opción que permite descargar los libros comprados para almacenarlos de manera local y leerlos en cualquier lector, smartphone u ordenador de cualquier marca.

Eso es porque estos archivos no tienen protección anticopia (DRM) y están disponibles en formatos estandarizados como EPUB y PDF que pueden ser leídos por todo tipo de apps y dispositivos.

Cómo descargar libros de Amazon

Para descargar nuestros libros sin protección anticopia, debemos entrar en la página de Amazon y pulsar en nuestro nombre de usuario en la esquina superior derecha.

A continuación, en la sección "Contenido digital y dispositivos", pulsamos en el enlace "Biblioteca de contenido", y escogemos "Libros".

Se mostrará una lista de todos los libros que hemos comprado en Amazon, cada uno con sus propios controles; debemos pulsar en "Más acciones" en el libro que queramos descargar.

Si la descarga está disponible, entre las acciones como "Añadir o eliminar de la colección" se mostrará un nuevo botón para descargar el archivo.

Nueva opción para descargar libros de Amazon NoteBookCheck El Androide Libre

Si parece demasiado bonito para ser verdad, es porque lo es; de hecho, es muy posible que no vayas a notar la diferencia respecto a cómo eran las cosas antes.

Eso es porque, por defecto, todos los libros siguen teniendo protección anticopia y solo se pueden leer desde un dispositivo o app de Kindle; para obtener un libro sin DRM, es necesario primero que el propietario de los derechos lo permita.

A la hora de subir un libro a Amazon para venderlo a través de su tienda digital, el autor, editorial o propietario de los derechos tiene que activar una nueva opción para que esté disponible sin DRM.

De la misma manera, los libros que ya están subidos a Amazon tienen que ser configurados si el propietario quiere ofrecer una opción libre de DRM; eso significa, en el caso de algunas editoriales, cambiar miles de libros uno por uno y de manera manual.

Eso explica que, por el momento, muy pocos libros estén disponibles para su descarga sin DRM, aunque es de esperar que la lista se amplíe conforme los usuarios y los autores sean conscientes de esta opción. Amazon no ha ayudado, ya que ha enviado un único aviso en forma de correo electrónico explicando la opción.

De hecho, en las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre, aún no hemos sido capaces de encontrar un libro sin protección anticopia, aunque algunos usuarios como NotebookCheck han tenido más suerte.