Tan poca gente está usando la inteligencia artificial de Copilot que el CEO de Microsoft tiene miedo de que le corten la luz

Mientras que OpenAI empieza a meter anuncios en ChatGPT porque no consigue los suficientes ingresos de otra manera, Satya Nadella ha apelado al público y a la industria a que adopten la inteligencia artificial, porque si no, va a tener que apagarla.

Estas sorprendentes declaraciones han sido realizadas durante el Foro Económico Mundial (FEM) que se celebra en Davos y que, además de la situación mundial, está teniendo como protagonista a la inteligencia artificial.

Después de la euforia inicial, esta tecnología está perdiendo el apoyo del público general a marchas forzadas, ya sea por la proliferación de "AI slop", contenido de baja calidad, o por la subida de precio de la RAM por la alta demanda de componentes de las compañías de IA.

Según Satya Nadella, esta desconexión con el público es el mayor riesgo que tiene la IA, algo que puede ocurrir si esta tecnología no se usa "para hacer algo útil que cambie a las personas, comunidades, países e industria".

Nadella llega incluso a alertar que la industria puede perder el "permiso social" para usar energía, un recurso escaso, para entrenar a la inteligencia artificial.

Los centros de datos usados para IA consumen una ingente cantidad de electricidad, hasta el punto de que algunas compañías como Google y OpenAI están invirtiendo en reabrir y construir centrales nucleares para "dar de comer" a la IA.

Eso, mientras que en muchos países sigue existiendo una crisis energética, no es justificable, y Satya Nadella lo sabe; por eso, cree que es absolutamente necesario que la IA demuestre de lo que es capaz, o al menos, lo que él cree que es capaz.

Nadella es uno de los líderes tecnológicos que más ha abrazado el concepto de la IA como pilar para el futuro, afirmando que es una "herramienta de amplificación cognitiva" que va a ayudar a los seres humanos a obtener sus metas.

Sin embargo, en la práctica esas promesas tan futuristas no se han hecho realidad, y en la práctica la gente usa la IA para crear imágenes al estilo Ghibli o para desnudar a mujeres sin su permiso.

Por eso, Nadella cree que la industria debe hacer de la inteligencia artificial un requisito para conseguir un puesto de trabajo, comparando la capacidad de usar una IA con la de saber usar Excel u otras herramientas ofimáticas.

El asistente de Copilot en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Además, Nadella desearía que la gente dejase de usar el término "slop" para referirse al contenido generado por inteligencia artificial, prefiriendo el término "bicicletas para la mente" que nos ayuda a llegar a nuestro destino.

Desde que la inteligencia artificial generativa estalló hace tres años con el lanzamiento de ChatGPT, esta tecnología ha evolucionado, pero tiene el mismo problema: una vez que pierde la sorpresa inicial, la gente realmente no usa tanto la IA, ni para nada realmente útil.

Es algo que saben muy bien en Microsoft, que ha puesto patas arriba su negocio para integrar Copilot en todos los aspectos de Windows 11 y fomentar las suscripciones de su servicio Microsoft 365.

Ahora, el riesgo de esta apuesta es evidente para todo el mundo, y de ahí los esfuerzos de la industria para encontrar el "santo grial", una manera de usar la IA que contente a los usuarios y justifique la inversión realizada.