El nuevo Xiaomi SU7 es oficial: el coche eléctrico más esperado ahora es más completo y potente que nunca

Tal y como se rumoreaba, Xiaomi finalmente ha presentado una versión renovada del Xiaomi SU7, su primer coche eléctrico y el que estableció lo que era posible para una compañía tecnológica en el sector automovilístico.

Este tipo de revisiones, conocidas como "restyling", son comunes en la industria, cuando los fabricantes quieren mejorar sus coches para hacerlos más competitivos, pero sin tener que desarrollar un nuevo modelo desde cero.

Este contexto es importante, porque el nuevo Xiaomi SU7 es muy parecido al original; la mayoría de las novedades son técnicas y afectan al equipamiento que viene por defecto, aunque Xiaomi ha aprovechado para eliminar algunas de las deficiencias del original.

De hecho, aunque sea un "restyling", en realidad es poco probable que nadie pueda distinguirlos a simple vista. En la carrocería, la única diferencia se encuentra en la parrilla frontal que optimiza el flujo de aire para la refrigeración de las baterías y otros componentes.

Los más entusiastas probablemente se darán cuenta de que los neumáticos traseros son más anchos; aunque siguen usando llantas de 20 pulgadas, ahora son de 265 mm, frente a los 245 mm del modelo original, lo cual mejorará el agarre.

Pero sobre todo, la mejor manera de distinguir ambas versiones del Xiaomi SU7 se encuentra en el color: el nuevo tono azul "Capri Blue" es exclusivo de la nueva versión y no se puede conseguir con la versión vieja, incluso si no ha sido entregado aún.

Donde realmente se nota la diferencia en el nuevo modelo es en la tecnología y el equipamiento que ahora vienen incluidos por defecto en todos los modelos del SU7, incluido el más básico.

Por ejemplo, ahora todos los SU7 vienen con LiDAR por defecto, algo que era exclusivo de las versiones Pro y Max del modelo original.

Como resultado, todos los conductores ahora tienen acceso a la versión más avanzada de los sistemas de ayuda a la conducción, Xiaomi HAD, con funciones que permiten que el coche se "conduzca solo" en ciertas situaciones.

Para mejorar el comportamiento de estos sistemas, ahora todos los SU7 vienen con procesadores más potentes, que ahora alcanzan un rendimiento de 700 TOPS sin importar la versión; un gran salto respecto a los 508 TOPS que solo eran posibles en el Max.

Hablando de rendimiento, ahora todos los Xiaomi SU7 vienen con el nuevo motor eléctrico V6s Plus, que sustituye a los V6 y V6s usados en los modelos originales.

Esto supone que el modelo básico y el Pro del Xiaomi SU7 ahora alcanza una potencia de 320 caballos (frente a los 299 de los originales), mientras que el Max, con sus dos motores, ahora es capaz de alcanzar los 690 caballos (673 caballos en el original).

De la misma manera, la carga se ha mejorado, y ahora el modelo básico puede usar 400V, el modelo Pro, 752V, y el modelo Max, 897V, lo que le permite cargar hasta 670 km en apenas 15 minutos.

La autonomía también recibe una mejora en todos los modelos; el básico ahora alcanza los 720 km con una carga, mientras que el Pro alcanza los 902 km y el Max, 835 km, todas las cifras en ciclo CLTC.

La seguridad es un aspecto en el que Xiaomi se ha centrado especialmente en esta renovación.

El Xiaomi SU7 ahora viene con 9 airbags, frente a los 7 del original, y el chasis de acero y aluminio ahora resiste una fuerza máxima de 2200 MPa con una jaula antivuelco y una nueva estructura contra los impactos.

Un detalle muy interesante es que ahora las puertas tienen una batería propia, en vez de depender de la principal, por lo que pueden desbloquearse incluso en caso de accidente.

La mala noticia es que todas estas mejoras vienen con una subida de precio de la mano. El Xiaomi SU7 básico ahora tiene un precio de partida de 229.900 yuan (28.160 euros al cambio actual); eso son 14.000 yuanes (o 1.700 euros) más que el modelo original.

Por su parte, el modelo Pro ahora cuesta 259.900 yuan (32.000 euros) y el modelo Max cuesta 309.900 yuan (38.000 euros), con subidas semejantes.

La buena noticia para los clientes que ya habían reservado un SU7 es que tienen la opción de cambiar al modelo nuevo y mantener su puesto en la lista de producción y los subsidios de la compra original.

Por el momento, Xiaomi no ha confirmado si este será el Xiaomi SU7 que llegue a España, cuando Xiaomi Auto se expanda internacionalmente a lo largo del 2027, o si será otro modelo de la gama.