YouTube sigue mostrando porno sin censura incluso a los usuarios que no se han conectado con su cuenta

YouTube es la mayor plataforma de contenido de streaming del mundo, por encima de Netflix, incluso en países como España. Su gratuidad es parte de ese éxito.

Eso y que cualquiera puede subir contenido a su propio perfil, intentando monetizar dicho contenido mediante anuncios o colaboraciones. Esto la ha posicionado como la referencia incluso en el consumo en televisores. YouTube no sólo se usa en móviles y tablets.

Para que la plataforma de Google haya logrado la escala que tiene hoy ha tenido que seguir ciertas reglas, entre las que obviamente está la censura de contenido pornográfico.

Sin embargo, hay fallos de moderación que permiten mostrar este tipo de contenido. Un usuario de Reddit ha comprobado que si se realiza una búsqueda del texto "XXXXX", sin las comillas, o "XXXX.XXXX" se muestran perfiles con fotos pornográficas.

Hay que dejar claro que esos perfiles no tienen vídeos con contenido adulto, pero lo llamativo es que las imágenes de perfil sí lo tienen. Parece que el proceso de filtrado que se realiza a la hora de subir un vídeo no se realiza cuando se sube la imagen de perfil de un canal.

Imágenes de perfil pornográficas en YouTube El Androide Libre

Algunos de estos canales usan rayas negras en el diseño para confundir a los algoritmos de detección de imágenes, pero otras no, y se ven perfectamente genitales, tanto femeninos como masculinos.

Algo que llama la atención es que estos perfiles se pueden encontrar incluso sin necesidad de estar conectados con nuestra cuenta de Google, por lo que literalmente cualquiera puede acceder a los mismos, incluso menores de edad.

Más allá de los errores de moderación, es cierto que hay cierto contenido erótico en Youtube, como sesiones de fotografía con desnudos, contenido hentai que no llega a ser pornográfico y acciones similares, pero no algo tan explícito como lo que se puede encontrar en estas imágenes de perfil.

Al parecer, la propia YouTube está realizando pruebas para difuminar las fotos de perfil de contenido subido de tono, aunque no pornográfico porque en teoría eso no se permite en la plataforma.

Es llamativo que YouTube, que suele ser muy estricta con los canales a la hora de permitir ciertas pautas, no haya localizado aún estos perfiles y permita, aunque sea por error, que se suban este tipo de imágenes.