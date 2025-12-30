El genial chollo para cambiar de móvil o regalar a tiempo para Reyes: el Pixel 9 de Google por menos de 500 euros

Aún estamos a tiempo de comprar un gran regalo, o tal vez un "auto regalo"; sea como sea, lo que está claro es que la nueva oferta de MediaMarkt del Google Pixel 9 por 499 euros es difícil de ignorar.

Se trata de una rebaja de nada menos que del 44% respecto a su precio original; de hecho, está más barato que en la tienda oficial de Google, donde el mismo dispositivo cuesta 100 euros más, 599 euros.

Se trata de la versión con 128 GB de almacenamiento, ya que la versión de 256 GB es más difícil de encontrar a un precio adecuado. De la misma manera, la oferta es únicamente para el modelo en color negro Obsidiana y no en los otros colores.

Con este producto, MediaMarkt ofrece la financiación en 10 cuotas, pagando mensualidades de 49,90 euros, aunque tenemos la opción de simular nuestra financiación particular dependiendo de nuestras necesidades.

El Pixel 9 rebajado en MediaMarkt se vende a través de la tienda online y se ofrece con envío gratuito, aunque también tenemos la opción de la recogida en tienda en determinados establecimientos.

MediaMarkt también ofrece el Pixel 10 con rebaja, por 699 euros; sin embargo, puede que sea más recomendable optar por este Pixel 9 rebajado, teniendo en cuenta que no hay mucha diferencia entre ambos dispositivos.

Aunque el Pixel 10 trae pequeñas mejoras respecto al Pixel 9, en pocos casos son suficientes como para que sean notables, especialmente con esta diferencia de precio.

Google Pixel 9 Chema El Androide Libre

Por ejemplo, ambos smartphones están basados en la misma pantalla de 6,3 pulgadas con frecuencia de refresco de 120 Hz, con una pequeña mejora de 300 nits en el brillo del Pixel 10. De la misma manera, la batería tiene 200 mAh más de capacidad, no mucho.

Donde más vamos a notar la diferencia es en las cámaras, ya que el Pixel 10 es el primer modelo básico de la gama en montar una cámara telefoto con zoom óptico 5x y Super Res de hasta 20x.

Por otra parte, Google ha sacrificado un poco el resto de cámaras para poder meter este teleobjetivo; la cámara principal del Pixel 9 es un poco mejor en captar los detalles, y sobre todo, su cámara gran angular tiene una resolución muy superior.

Donde el Pixel 10 puede tener las de ganar es en el nuevo procesador Tensor G5, que no solo es algo más potente sino que mantiene una buena eficiencia energética gracias al salto a TSMC como fabricante.

Por otra parte, otros aspectos son similares; el diseño es idéntico y nos costará distinguir ambos dispositivos a menos que nos fijemos en la cantidad de cámaras que tiene cada uno.

En definitiva, el Pixel 9 puede ser una compra genial, que supera ampliamente a otros smartphones de 500 euros gracias a su fotografía y su soporte oficial de Google.