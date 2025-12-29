Los móviles se van a disparar de precio en el 2026, empezando por Samsung: los Galaxy S26 pueden ser los más caros

El 2026 puede ser uno de los peores años para los amantes de la tecnología, con una subida de costes generalizada de casi todos los componentes, pero especialmente en la memoria RAM por culpa de la inteligencia artificial.

La primera tecnológica que puede estar sufriendo por la situación del mercado es Samsung. Según la última filtración publicada por el medio coreano The Bell, en la compañía lo están pasando mal para ajustar el precio de sus próximos dispositivos.

Como resultado, es muy posible que los Galaxy S26 sean los smartphones de Samsung más caros lanzados hasta la fecha, pese a los intentos de la compañía por reducir costes de producción.

Recordemos que el plan original de Samsung para los Galaxy S26 era revolucionar completamente la gama, con varios modelos nuevos que iban a sustituir a los más populares como el S25 básico y el S25+.

La compañía cambió de rumbo hace pocos meses, optando por una gama de producto más continuista y con dispositivos muy parecidos a los Galaxy S25; el objetivo era no ser la primera gran marca en subir precios.

Sin embargo, ahora parece que ni siquiera estas medidas serán suficientes. Según la filtración, la subida de coste en componentes clave, incluyendo semiconductores, afectará seriamente al precio final de los Galaxy S26.

Tampoco ayuda la gran competencia que Samsung está sufriendo de marcas chinas y de Apple; esto va a obligar a la compañía a intensificar su campaña de marketing, lo que a su vez también repercute en los costes finales.

Imagen supuesta del Samsung Galaxy S26 Ultra Ice Universe

Otro factor que está influyendo es el retraso en el lanzamiento de los Galaxy S26. A estas alturas, es muy poco probable que se anuncien el próximo mes de enero, con una presentación prevista para febrero y un lanzamiento para principios de marzo.

Irónicamente, fueron los cambios en la gama para evitar una subida de precios los que han provocado este retraso. Samsung ha tenido que cancelar o retrasar el Galaxy S26 Edge y recuperar el Galaxy S26+ tras el fracaso de los móviles ultrafinos.

A todo esto hay que sumar que Samsung no se puede permitir simplemente vender los Galaxy S26 a pérdida; eso es justo lo que está haciendo con el Galaxy Z TriFold, que ha resultado tener más éxito del que esperaba.

El resultado final de todas estas dificultades es que Samsung puede no tener más remedio que subir el precio de los Galaxy S26, y de hecho, esta puede ser la generación más cara de la historia de la compañía.

El único motivo para la esperanza se encuentra en que aún no está claro el alcance de esta subida de precios, o incluso si afectará a todos los mercados porque a Samsung no le costará lo mismo producir todos los modelos.

Recordemos que, al menos en algunos países y modelos, se espera que Samsung monte su propio procesador, el nuevo Exynos 2600 que anunció recientemente, en vez de un Snapdragon que tendrá que pagar a Samsung.

Donde no parece que tendrá ayuda es en la memoria RAM; la división de Samsung que produce chips de memoria no da prioridad a la "empresa hermana" que se encarga de los smartphones.