El nuevo reloj de Xiaomi es revolucionario: es el primero capaz de leer tus músculos y los movimientos de la mano

El lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra no es el único movimiento importante del fabricante chino para finales de año; la compañía también ha presentado el nuevo Xiaomi Watch 5, un smartwatch que puede cambiar la manera en la que los usamos.

Y es que el Xiaomi Watch 5 es el primer reloj inteligente en usar la tecnología EMG (electromiografía), una técnica que mide la señal eléctrica que generan los músculos cuando se contraen o se relajan.

Normalmente, esta señal eléctrica se puede captar con electrodos colocados sobre la piel o mediante agujas, aunque evidentemente estos son métodos reservados para entornos médicos o clínicos, con el objetivo de obtener un electromiograma.

En medicina, la electromiografía sirve para evaluar la salud de los músculos y los nervios, y es especialmente útil para ayudar a la rehabilitación o para mejorar el rendimiento deportivo, ya que permite analizar la fatiga y los patrones de movimiento de los músculos.

Xiaomi ha conseguido adoptar esta tecnología en el nuevo Xiaomi Watch 5, gracias a un sensor EMG que es capaz de detectar las sutiles señales eléctricas que producen los músculos.

El reloj tiene un algoritmo que puede interpretar estas señales eléctricas y detectar de esta manera los músculos de la mano que estamos moviendo en cada momento; en otras palabras, sabe cómo tenemos la mano sin necesidad de cámaras u otras pistas.

Control por gestos en el Xiaomi Watch 5 Xiaomi El Androide Libre

Por ejemplo, el reloj sabe si estamos haciendo gestos específicos como pellizcar con los dedos, cerrar el puño o hacer toques en el aire; y si sabe eso, puede asignar funciones específicas a cada gesto. Como resultado, es posible controlar este reloj sin tocar la pantalla ni usar la voz, simplemente haciendo gestos con la mano.

Por ejemplo, podemos responder a llamadas de teléfono, apagar la alarma, cambiar de canción en el reproductor multimedia, o incluso tomar una foto con el smartphone que esté conectado al reloj.

Junto con el sensor EMG, el Xiaomi Watch 5 incluye un sensor para electrocardiogramas que se activa cada 30 segundos y genera análisis detallados del corazón, así como el ritmo cardíaco, medición de oxígeno y más indicadores de nuestra salud.

Sensores del Xiaomi Watch 5 Xiaomi El Androide Libre

Otra característica única del Xiaomi Watch 5 es el hecho de que tiene dos procesadores. Por una parte, el Snapdragon W5 es una de las referencias del sector y el que se encarga de las tareas que requieren un alto rendimiento, como las apps que tengamos instaladas.

Este Snapdragon viene acompañado de un chip BES2800, cuya ventaja principal es su eficiencia energética; por lo tanto, se encarga de tareas en segundo plano, como el registro de la salud, sin gastar demasiada batería.

De esta manera, Xiaomi asegura que el Watch 5 es capaz de durar hasta 6 días en su modo completo y hasta 18 días en el modo de ahorro de energía, dejando atrás a muchos relojes inteligentes.

Correa de titanio impreso en 3D del Xiaomi Watch 5 Xiaomi El Androide Libre

Por supuesto, este sigue siendo un reloj puntero de Xiaomi, y como tal, tiene unas características técnicas a la altura, incluyendo la pantalla AMOLED de 1,54 pulgadas con un bisel ultrafino de 2,6 mm, un brillo de 1.500 nits y una frecuencia de refresco de 60 Hz.

El reloj está fabricado en acero inoxidable, con la pantalla cubierta de cristal de zafiro, y está disponible con varias correas, incluyendo una de titanio impreso en 3D.

El Xiaomi Watch 5 ya está disponible en China por 1.999 yuan (240 euros) con una versión 5G con eSIM integrada por 2.299 yuan (278 euros) que no requiere de la conexión con el móvil para usar apps de mapas y multimedia. Su lanzamiento en España aún no ha sido confirmado.