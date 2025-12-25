Tado revoluciona el control de las calderas con su nueva función Equilibrado Hidrónico, ya disponible en España

Con las calefacciones ya a pleno rendimiento en los hogares de España, Tado ha lanzado su nueva función digital llamada Equilibrado Hidráulico o Hidrónico.

Esta solución ofrece una alternativa inteligente y basada en software para optimizar la distribución del calor, un proceso que tradicionalmente ha sido laborioso y costoso.

El equilibrado hidrónico es reconocido como una de las mejores prácticas para maximizar la eficiencia de cualquier sistema de calefacción, ya sea una caldera o una bomba de calor.

Su objetivo es asegurar que el agua caliente se distribuya de manera uniforme por toda la vivienda, lo que es crucial para evitar el desperdicio de energía y mantener una temperatura confortable y consistente en todas las habitaciones.

Al garantizar una distribución uniforme del agua caliente por todo el sistema, se previenen los problemas comunes de radiadores fríos y habitaciones sobrecalentadas.

Sin embargo, el método tradicional para realizar este equilibrado presenta obstáculos significativos para los propietarios.

Requiere la intervención de un fontanero profesional, que debe vaciar el sistema y reemplazar las válvulas de los radiadores, un procedimiento que resulta costoso y consume una considerable cantidad de tiempo.

Equilibrado Hidrónico El Androide Libre

La nueva función Equilibrado Hidrónico de Tado digitaliza esta tarea compleja, haciéndola accesible para todos los usuarios.

Mediante el uso de los Termostatos de Radiador Inteligente X de Tado, el sistema puede gestionar de manera automática el flujo de agua. Esto asegura que todas las habitaciones reciban la cantidad de calor necesaria.

La equivalencia del equilibrado hidrónico realizado con termostatos inteligentes, en lugar de la sustitución de válvulas, ha sido demostrada por diversos ensayos.

De hecho, esta práctica se ha convertido en algo habitual, especialmente en instalaciones de calefacción ya existentes. Los usuarios que integren esta solución de Tado pueden beneficiarse de cuatro grandes ventajas:

Evitar trabajos de fontanería : Funciona con las válvulas existentes, eliminando la necesidad de vaciar el sistema de calefacción o reemplazar piezas.

: Funciona con las válvulas existentes, eliminando la necesidad de vaciar el sistema de calefacción o reemplazar piezas. Una instalación sencilla : Los Termostatos de Radiador Inteligente X son fáciles de instalar por el propio usuario en cuestión de minutos, eliminando costes de instalación profesional.

: Los Termostatos de Radiador Inteligente X son fáciles de instalar por el propio usuario en cuestión de minutos, eliminando costes de instalación profesional. Optimización de la eficiencia : La gestión inteligente del flujo garantiza que la caldera o la bomba de calor operen a pleno rendimiento, lo que contribuye a reducir el consumo de energía.

: La gestión inteligente del flujo garantiza que la caldera o la bomba de calor operen a pleno rendimiento, lo que contribuye a reducir el consumo de energía. Confort constante y uniforme: La función resuelve problemas comunes como los radiadores fríos o el sobrecalentamiento en ciertas zonas de la casa.

La función Equilibrado Hidrónico ya está disponible en toda Europa y está integrada en la suscripción TadoAI Assist, que tiene un coste de 3,99 euros al mes.

Para poder utilizar esta nueva prestación, es necesario que los clientes dispongan de dispositivos Tado X.

No obstante, los usuarios que cuenten con un Optimizador de Bomba de Calor X de Tado conectado a una bomba de calor Panasonic AQUAREA podrán disfrutar de la función de forma gratuita.

La empresa está actualmente en proceso de certificación para esta funcionalidad, con la expectativa de obtener el certificado para principios del año 2026.