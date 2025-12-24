Esta tablet quiere que le digas adiós a tu Kindle: su pantalla se siente como el papel, pero a todo color y con Android

Los usuarios que buscan un dispositivo de tinta electrónica como el Kindle lo suelen hacer por sus pantallas de tinta electrónica, que ofrecen una sensación similar a la del papel; pero ¿y si pudiéramos conseguir eso con las ventajas de una pantalla tradicional?

Y es que la tinta electrónica no es una tecnología perfecta. Tiene muchos inconvenientes, desde la velocidad de refresco hasta la respuesta o la resolución; y hasta no hace mucho, era difícil conseguirlas en color, aunque eso está cambiando poco a poco.

La TCL Note A1 NXTPAPER quiere demostrar que es posible sumar las ventajas de la tinta electrónica a una pantalla LCD convencional para evitar esos inconvenientes; en concreto, este modelo va a por el Kindle Scribe Colorsoft que fue lanzado este año.

La característica estrella de esta tablet viene en el nombre: la tecnología NXTPAPER, que ya hemos podido probar en otros productos de TCL como la tablet TCL NXTPAPER 11 Plus o el smartphone TCL NXTPAPER 50.

La tecnología NXTPAPER permite obtener una sensación similar a la del papel en una pantalla LCD. Para ello, el cristal ha sido tratado con varias capas de contra los reflejos, los deslumbramientos y las huellas dactilares.

TCL Note A1 NXTPAPER TCL El Androide Libre

A eso hay que sumar que el panel en sí ha sido certificado por TÜV Rheinland por su comodidad para los ojos, con reducción de parpadeo y bajo reflejo, lo que permite usar la pantalla durante horas sin sufrir fatiga como suele ocurrir con las pantallas convencionales.

El toque final es un trato especial en la superficie de la pantalla que le da un tacto similar al del papel, algo que se notará especialmente cuando usemos un lápiz táctil para tomar notas o para dibujar.

TCL Note A1 NXTPAPER TCL El Androide Libre

Frente a un Kindle a color, esta tablet Note A1 tiene la ventaja de usar un panel LCD que responde perfectamente a nuestras acciones y con alta frecuencia de refresco, además de ofrecer la gama completa de colores.

Así que esta tablet se presenta como una alternativa ideal no solo para leer libros, tomar notas a mano o dibujar, también para ver contenido multimedia o fotografías, por lo que está muy dirigida a usuarios creativos.

Relacionado con eso, el lápiz táctil incluido es más avanzado de lo habitual, con doble punta, borrador y vibración con un motor incluido que imita el efecto de trazar con un lápiz real en un papel.

Si vamos a usar el lápiz, la función de "canvas infinito" será especialmente útil, porque nos permite dibujar y ampliar la imagen sin tocar los bordes de la página.

Otra característica interesante es el uso de un conjunto de ocho micrófonos que permite capturar mejor la voz, algo que se usa en transcripciones de audio a texto, traducción en tiempo real y resúmenes generados por IA de nuestras reuniones, por ejemplo.

Al estar basada en el sistema operativo Android, esta tablet puede hacer lo que ningún Kindle puede, instalar todo tipo de apps y ofrecer funciones avanzadas como la multitarea, que permite tener una app de notas abierta al mismo tiempo que un libro, documento u otro tipo de contenido.

La TCL Note Note A1 NXTPAPER estará disponible a partir de 419 dólares en una próxima campaña de Kickstarter; los interesados ya pueden apuntarse a través de la página oficial para ser de los primeros en recibirla.