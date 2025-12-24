Cómo seguir a Papá Noel en tiempo real por todo el mundo: los mejores métodos para la Nochebuena de 2025

La Nochebuena ya está aquí, y la pregunta que millones de niños se están haciendo en estos momentos es "¿Dónde está Papá Noel?". Afortunadamente, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a responder esa pregunta.

Y es que el sector tecnológico se ha volcado en ofrecer todo tipo de herramientas para registrar y rastrear el movimiento de Santa Claus por todo el planeta en tiempo real, con diferentes niveles de precisión.

La primera página en seguir el trabajo de Papá Noel por todo el mundo fue la de NORAD (Comando Conjunto de Defensa Aeroespacial de Norteamérica), como parte de una tradición que ya tiene más de 70 años.

Seguimiento de Papá Noel en el mapa 3D de NORAD El Androide Libre

Este año, NORAD ha colaborado con OpenAI, los creadores de ChatGPT, para mejorar el rastreador añadiendo funciones basadas en inteligencia artificial; pero la buena noticia es que la página en sí sigue siendo tan buena como siempre.

La página de NORAD es muy simple, y nada más entrar se cargará automáticamente la posición de Papá Noel y se mostrará en un mapa tridimensional del planeta con un modelo de su trineo y de los renos.

En la parte superior podemos ver la última localización visitada por San Nicolás, además de su siguiente objetivo; al mismo tiempo, es posible ver un contador de la cantidad de regalos que ya se han entregado.

Un elfo ayudante de Papá Noel creado con ChatGPT El Androide Libre

Uno de los detalles más curiosos son los iconos de cámara, que al pulsarlos nos permiten ver la página de la Wikipedia de la localización y acceder a más información que nos puede servir para aprender, aunque está en inglés.

En cuanto a la colaboración con ChatGPT, nos permite hacer cosas como crear un nuevo elfo ayudante de Papá Noel, acceder a una herramienta para crear nuevos juguetes o crear nuevas historias de Navidad.

Seguimiento de Papá Noel en Google El Androide Libre

Otra página muy usada y de las veteranas en rastrear a Papá Noel es la de Google. La página de "Sigue a Papá Noel" incluye una gran cantidad de información, como la distancia recorrida o los lugares que ha visitado.

Además, Google ha incluido una serie de minijuegos y vídeos en la página que nos puede servir para entretenernos mientras esperamos a la llegada de Papá Noel, que podemos descubrir pulsando por la página.

Seguimiento de Papá Noel en FlightRadar El Androide Libre

Por último, una opción más seria pero también muy completa es FlightRadar. Esta página normalmente se usa para seguir el trayecto de los aviones, pero en este día especial también es posible usarla para seguir a Papá Noel.

Para ello, solo tenemos que entrar en Flightradar y buscar "SANTA1", que es el nombre del vuelo asignado a Papá Noel y su trineo, lo que nos permitirá pulsar en "Show on Map" para seguirlo en tiempo real por el mapa y activar un efecto navideño.