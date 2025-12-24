El plan Google AI Pro anual rebajado un 58 % por Navidad: exprime al máximo Gemini 3, Nano Banana y NotebookLM

Si NotebookLM ya usa Gemini 3, hace unos días Google lanzó Gemini 3 Flash e incluso un poco antes incorporó la primera al flujo de trabajo de su chatbot, con la increíble oferta de Google AI Pro por 109,99 euros al año llevaremos la experiencia de IA Gen al máximo.

Como el mejor regalo de Navidad, Google ha lanzado esta oferta con un descuento del 58 % para la mejor experiencia con Gemini y compartir el plan con cinco personas más.

Esta oferta está disponible para nuevos miembros que accederán a la ampliación de los límites de uso de Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Deep Research y contarán con 2 TB de almacenamiento en la nube.

No solamente incluye todo lo dicho, sino el acceso a Google Home Premium Standard, que se caracteriza por funciones de IA de Gemini más 30 días de historial de eventos.

Otro de sus importantes aspectos es el mayor acceso a una de las mejores herramientas de IA: NotebookLM.

Another gift before 2026 🎁



For a limited time, new members get from 50% off the Google AI Pro annual plan (auto renews at the subscription price after offer ends).



You'll get higher access to Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro, Deep Research, and 2TB of Cloud Storage. Plus, share… — G3mini (@GeminiApp) December 23, 2025

Se caracteriza por sus resúmenes de audio y vídeo, cuestionarios y la llegada de nuevas funciones como las tablas de datos para exportarlas a Hojas de Cálculo de Google.

Amplía los límites de uso

Se puede decir que se liberan las cadenas de uso de Gemini (de forma gratuita incluso sobrepasa a ChatGPT y otras IA) para acceder a 100 prompts por día en Gemini 3 Pro y el uso de Nano Banana, la IA viral de edición de imágenes:

Nano Banana : genera hasta 1.000 imágenes por día (contra las 100 diarias con la cuenta gratuita).

: genera hasta 1.000 imágenes por día (contra las 100 diarias con la cuenta gratuita). Nano Banana Pro: hasta 100 imágenes por día (contra las 3 de la cuenta gratuita).

Según 9to5Google, también se amplía la capacidad para generar vídeos de Veo 3.1 a tres por día, y 20 reportes de Deep Research al usar Gemini 3 Pro en la app de Gemini.

La oferta de Google AI Pro

Se pasa a 1 millón de contexto de tokens, lo que se traduce en cerca de 1.500 páginas de texto, y se incluye la capacidad de análisis de código y hojas de cálculo.

La oferta está disponible desde este enlace y una vez acabado el tiempo de suscripción anual, se volverá al precio base de 263,88 euros como una de las mejores suscripciones basadas en IA que podemos adquirir actualmente.

Se expanden los límites para las funciones de IA de Google Fotos, NotebookLM, Flow y Whisk, mientras que los desarrolladores obtienen un mayor acceso a Google Antigravity, Gemini CLI, Gemini Code Assist y Jules.