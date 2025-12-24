NotebookLM va a cambiar para siempre los resúmenes de audio con el modo Lectura: una clase exhaustiva sobre tus fuentes

Hace unos días Google anunció que NotebookLM ya está impulsada por Gemini 3 y ahora está en camino la mejora de una de sus mejores funcionalidades: los resúmenes de audio.

Se ha reportado que el gigante tecnológico está añadiendo un nuevo modo a la función de resúmenes de audio, que puso en el mapa a esta app de Google basada en la IA generativa.

@TestingCatalog ha descubierto que Google está trabajando en un formato de "Lectura" para los resúmenes de audio, y que se sumaría a los actuales Información detallada, Breve, Crítica y Debate.

Se ampliaría la experiencia desde el primer modo, que se basó en una especie de podcast en el que dos presentadores analizan y conectan temas desde la fuente usada para la generación del resumen de audio.

Según afirma el filtrador, tras añadir la fuente, seremos capaces de seleccionar el formato "Lectura" en los resúmenes de audio para obtener una clase exhaustiva generada por IA sobre el tema elegido.

El nuevo modo lectura de los resúmenes de audio de NotebookLM @TestingCatalog

En la captura de pantalla proporcionada, se puede ver que se permite elegir cuánto debe durar la conferencia. Se podrá elegir entre "Corto" y "Largo" para seleccionar la duración según la necesidad propia del usuario para perfilar el resumen de audio.

El modo de lectura "largo" tendrá una duración estimada de 30 minutos y será conducido por un único presentador. @TestingCatalog no ha compartido los detalles de las otras dos opciones, pero sí sobre una muy interesante.

Selección de la longitud del resume de audio generado del nuevo modo @TestingCatalog

Los usuarios, según Android Police, podrían elegir el idioma en el que desean escuchar la conferencia, aunque no queda claro los idiomas que estarán disponibles cuando Google actualice NotebookLM.

Otro paso hacia adelante de NotebookLM del que todavía no conocemos cuándo se desplegará para mejorar la experiencia de una de las mejores herramientas que dispone esta app.

También habrá que ver si Google permite que todos los usuarios puedan usarla y los límites de uso, que en un principio serían similares a los del resto de modos como breve, crítica o debate.

Estas semanas atrás, el gigante tecnológico no ha cesado de actualizar NotebookLM con las tablas de datos, la integración en la propia Gemini para subir un cuaderno o que desde la app para móviles se pueda usar la cámara de fotos para tomar cualquier fotografía como fuente.

Una filtración que llega en el día en el que Google ha anunciado una oferta irresistible de su plan Google AI Pro anual con un descuento del 58 % en España y que permite ampliar los límites de uso de Nano Banana Pro, Gemini 3 Pro e incluso NotebookLM al igual que otras tantas apps adheridas a su suscripción.