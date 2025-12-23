Spotify reacciona contra la copia de todos sus archivos, pero es tarde: "Podemos ofrecer descargas de cada canción"
Spotify ha confirmado que unas "cuentas maliciosas" fueron usadas para hacer una copia de todas las canciones en su servicio.
Spotify ha deshabilitado varias cuentas de usuarios que se habrían visto involucrados en uno de los mayores actos de piratería de la historia de Internet; sin embargo, el daño ya está hecho y archivistas y usuarios piratas ya están celebrando.
El pasado fin de semana, el grupo Anna's Archive anunció que había conseguido acceso a casi todos los archivos alojados en el servicio de streaming Spotify y que iba a compartirlos con todo el mundo sin limitaciones.
Se trata de nada menos que 300 TB de datos, incluyendo tanto la información obtenida por los metadatos de las canciones como los archivos de audio con el 99,6% de las canciones disponibles en la plataforma.
La reacción inicial de Spotify, tal vez de manera comprensible, fue de desconcierto; la compañía sólo aseguró que estaba "investigando" el posible acceso a "algunos de los archivos de audio de la plataforma".
Esta noche, la compañía finalmente ha admitido el acceso "ilegal" a los archivos de su plataforma, aunque no ha llegado a confirmar el verdadero alcance de este acceso y si los responsables realmente hicieron una copia casi completa de todo su servicio.
Al menos, un representante de Spotify ha confirmado que las "cuentas de usuarios maliciosos" ya han sido "identificadas y desactivadas" para que no se puedan seguir usando para copiar archivos de música.
Además, Spotify asegura que ha implementado "nuevas medidas de seguridad para este tipo de ataques anti-copyright", y que está "monitorizando activamente cualquier tipo de comportamiento sospechoso".
Es un mensaje claramente dirigido a las discográficas, artistas y propietarios de los derechos de las canciones que se han filtrado, más que a los usuarios, que realmente no se han visto afectados por esta filtración de datos.
Así lo demuestra el hecho de que la compañía haya reiterado "su apoyo a la comunidad artística contra la piratería" y prometido "trabajar activamente con nuestros socios de la industria para proteger a los creadores y defender sus derechos".
En el campo contrario, en cambio, la sensación es de victoria. El grupo Anna's Archive ha conseguido algo que parecía imposible, saltarse la protección anticopia (DRM) de Spotify de tal manera que ha sido posible acceder a casi todas las canciones disponibles en el servicio.
Los miembros de Anna's Archive se definen a sí mismos como "archivistas", y de hecho, hasta ahora eran más famosos por ofrecer copias de libros y publicaciones científicas, especialmente aquellos que ya han sido descatalogados o de los que existen pocas copias.
El grupo ha justificado su expansión a la música en la gran cantidad de obras de arte que se pueden perder si servicios de streaming como Spotify algún día cierran o pierden los derechos para ofrecer las canciones.
En esos casos, se pueden perder millones de canciones para siempre, que no están disponibles en otros formatos ni plataformas; de hecho, es algo que ya ha ocurrido, como por ejemplo, cuando un artista ha decidido salir de la plataforma.
Sin embargo, esta también es una gran victoria para la piratería, especialmente teniendo en cuenta que el grupo ha respondido a las primeras cuestiones de los usuarios afirmando que "podemos ofrecer descargas para cada canción" en vez de tener que descargar los 300 TB de golpe.
Por el momento, el grupo ya ha hecho públicos el análisis de audio de las canciones (3,9 TB de datos), las imágenes de las portadas (2,2 TB) y los metadatos (199,9 GB) y próximamente lanzará los archivos de música empezando por las canciones más populares.