Samsung presenta el chip más revolucionario de su historia: el primero de su tipo y lo usará en los próximos Galaxy S26

Menos de 24 horas después de que se filtrasen algunas de las características técnicas del Exynos 2600, ahora Samsung ha presentado oficialmente su nuevo procesador, con el que pretende volver a ser la referencia en Android.

Los últimos años no han sido buenos para la división de chips de Samsung; no solo ha perdido a clientes importantes como Google, sino que sus últimos modelos de Exynos no han estado a la altura de los mejores Snapdragon de Qualcomm.

Esta era oscura puede llegar a su fin con el lanzamiento del Exynos 2600, un chip que supone una auténtica revolución, no solo para Samsung, sino para toda la industria en general.

Y es que el Exynos 2600 es el primer chip comercial basado en un proceso de fabricación de 2 nm; en concreto, usa el nuevo GAA desarrollado por Samsung y supone la gran ventaja frente a los procesos de 3 nm de TSMC usados por Qualcomm y Google.

Es gracias a este nuevo proceso en 2 nm que Samsung ha podido dar un salto notable en rendimiento y potencia bruta respecto a las anteriores generaciones de Exynos, incluyendo 10 núcleos en el paquete.

Como ya se rumoreaba, la configuración de 10 núcleos se divide en "1+3+6", pero lo que Samsung ha revelado hoy es incluso mejor: el Exynos 2600 usa la última arquitectura Lumex desarrollada por ARM, incluyendo los nuevos núcleos más potentes.

En concreto, el Exynos 2600 está compuesto por un núcleo Cortex-C1 Ultra con una frecuencia de 3,8 GHz, acompañado de tres núcleos Cortex-C1 Pro a 3,25 GHz y seis núcleos Cortex-C1 Pro, pero estos a 2,75 GHz.

Estos núcleos se aprovechan de la nueva tecnología GAA (Gate-All-Around), por la cual la "puerta" rodea el canal del transistor por todos los lados, envolviéndolo completamente en vez de tocarlo solo por uno o tres lados como hasta ahora.

Con todo esto, Samsung afirma que el Exynos 2600 obtiene un rendimiento un 39% superior respecto a la pasada generación, un auténtico salto que debería ser inmediatamente notable para los usuarios.

Samsung Exynos 2600 Samsung El Androide Libre

Para la gráfica, Samsung ha implementado la nueva GPU Xclipse 960. Aunque la compañía no ha llegado a confirmar si AMD ha estado implicada en su desarrollo, sí que ha declarado un rendimiento de computación el doble de rápido que su predecesor.

El nuevo chip es compatible con las últimas tecnologías para videojuegos, incluyendo ray-tracing o trazado de rayos, donde obtiene un rendimiento un 50% superior, además de generación de frames y aumento de resolución usando inteligencia artificial.

Hablando de inteligencia artificial, el Exynos 2600 cuenta con una NPU (unidad de procesamiento neuronal) 32K MAC que mejora el rendimiento en IA generativa en un 113%.

Esta mejora va a permitir que se ejecuten más funciones basadas en inteligencia artificial de manera local en el propio smartphone, reduciendo los tiempos de espera y la latencia, además del consumo de energía y la dependencia en la nube.

El Exynos 2600 permite usar inteligencia artificial de manera local en el móvil Samsung El Androide Libre

La fotografía es un aspecto importantísimo en los smartphones modernos, y el Exynos 2600 incluye un nuevo ISP (procesador de imagen) con nuevas tecnologías como VPS y DVNR para mejorar la calidad de imagen y vídeo reduciendo el consumo sin cambiar de sensor.

En concreto, VPS (Visual Perception System) permite integrar la inteligencia artificial directamente en el ISP, reconociendo escenarios de manera automática; por ejemplo, puede detectar si un sujeto ha parpadeado en la foto.

Uno de los muchos logros técnicos alcanzados con el Exynos 2600 tiene que ver con el calor generado por el chip, y Samsung promete una resistencia térmica un 16% inferior con el nuevo HPB (Heat Path Block).

La refrigeración HPB es una de las innovaciones del Exynos 2600 de Samsung Samsung El Androide Libre

Se trata de un bloque térmico integrado directamente en el chip, lo que permite llevar el calor hacia el disipador de manera más eficiente. Tiene tanto potencial que Samsung se lo habría ofrecido a competidores como Qualcomm.

Aunque Samsung no lo ha confirmado de manera oficial, es un secreto a voces que los primeros móviles en montar el Exynos 2600 serán los próximos Galaxy S26, al menos algunos de los modelos y en algunos países.