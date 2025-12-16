Adiós a uno de los mejores servicios de Google: cierra una de las grandes protecciones que teníamos contra hackers

Google ha empezado a avisar a los usuarios de que va a cerrar el informe de dark web; a partir del 15 de enero de 2026 la compañía dejará de monitorizar nuevos resultados y los usuarios quedarán un poco más desprotegidos.

Hace dos años, Google lanzó en España la función para monitorizar la llamada "dark web" en busca de datos de los usuarios, como una de las mejores herramientas para estar al corriente de cómo se usan nuestros datos.

La "dark web" es la parte de Internet que normalmente está fuera del alcance del internauta medio, porque no es accesible a través de buscadores como Google ni de navegadores comunes como Chrome, sino a través de redes privadas como Tor.

Gracias al anonimato que permite este tipo de redes, la dark web es un nido de culturas alternativas y contrarias, y una posible herramienta contra la censura; pero también concentra una gran actividad de ciberdelincuencia, atrayendo desde hackers a ladrones o incluso mercenarios.

Los foros de la dark web se usan para compartir todo tipo de información ilegal, incluyendo bases de datos obtenidas por ataques hacker contra páginas y servicios; es donde terminan millones de contraseñas y datos de usuarios, en la mayoría de las ocasiones, sin conocimiento de las personas afectadas.

Ahí es donde entró Google con su herramienta de informe de dark web, que monitoriza los sitios habitualmente usados por hackers en busca de datos pertenecientes a los usuarios; una vez activada, tenemos una cierta seguridad de que nos vamos a enterar si nuestros datos terminan en la dark web.

Ejemplo de informe de la dark web creado por Google El Androide Libre

Lamentablemente, ahora Google ha anunciado que va a desactivar este servicio completamente. A partir del 15 de enero de 2026 Google dejará de monitorizar nuevos resultados, mientras que la herramienta y nuestros datos dejarán de estar disponibles a partir del 16 de febrero de 2026.

Por lo tanto, tenemos un mes para activar la herramienta si no la teníamos aún y obtener toda la información que podamos, que estará disponible durante los próximos dos meses; aunque hay que aclarar que está disponible únicamente para los usuarios con una suscripción de Google One activa.

De hecho, es muy posible que muchos usuarios de Google One no sepan que tenían esta ventaja como parte de otras como el almacenamiento aumentado en Google Drive o acceso a los nuevos modelos de inteligencia artificial de Gemini, y tal vez Google debería haberlo promocionado mejor.

Según Google, el motivo del cierre de esta funcionalidad se encuentra en que, aunque el informe ofrecía información general sobre estas filtraciones de datos, "los comentarios indicaban que no proporcionaba pasos siguientes útiles".

En vez de continuar mejorando la herramienta e incluir esas sugerencias, la compañía ha decidido eliminarla completamente; aunque ha prometido que seguirá desarrollando herramientas que ayuden a proteger a los usuarios y su información personal.

Sin embargo, hay que recordar el contexto actual, con Google centrada al 100% en desarrollar funciones relacionadas con Gemini y la inteligencia artificial en todos sus servicios. Es posible que la monitorización de la dark web se haya convertido en una víctima colateral de esta política, ya que no tenía nada que ver con la IA y no daba mucho provecho a Google al ser una ventaja poco conocida de su suscripción.