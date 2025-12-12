Google lanza Disco, su nueva herramienta potenciada por la IA de Gemini que convierte pestañas de navegación en apps

Hoy Google ha enriquecido los resultados de lugares en Gemini con la información que extrae de Google Maps, y ahora ha lanzado un nuevo experimento basado en IA para la navegación web.

Es una nueva app llamada Disco y que se basa en convertir las pestañas abiertas en aplicaciones personalizadas. Parece otra de las ideas locas de Google, pero ahí está NotebookLM que en un primer momento también lo pareció.

Con Disco, según TechCrunch, se puede crear lo que Google ha nombrado como "GenTabs", una herramienta proactiva que sugiere apps web interactivas que pueden ayudarte a completar tareas relacionadas con lo que estamos viendo en el navegador.

También, permite que el usuario pueda crear sus propias apps con la introducción de prompts, así que va mostrando distintas vertientes que muestran la importancia que puede llegar a tener en poco tiempo.

Por ejemplo, si estamos estudiando un tema en particular, GenTabs podría sugerir la creación de una app web para visualizar la información, lo que nos ayudaría a entender los principios más importantes.

GenTabs en Disco de Google Google

Es una app que se abre a múltiples usos e incluso GenTabs nos puede ayudar a crear un plan de dieta al ofrecer una serie de recetas online.

Al igual que viene de maravilla para poder planear el viaje de vacaciones que queremos hacer el próximo verano. Y aquí podríamos decir que es una experiencia que ya otorgan los chatbots con IA más conocidos, pero GenTabs va más lejos.

GenTabs crea esas experiencias personalizadas al vuelo al usar Gemini 3, usando la información del navegador y del historial de chat con Gemini.

Después de que la app esté creada, podemos ir optimizándola usando prompts de lenguaje natural, así que en este aspecto es una función muy flexible abierta a experimentar con ella.

Planeando un viaje con GenTabs en Disco Google

Hay otro punto bien importante, y todos los elementos resultantes de la generación de la experiencia de GenTab tendrán su enlace para citar las fuentes originales. Imita así a la propia NotebookLM o Perplexity cuando cita fuentes.

No es la primera vez que Google se imbuye en integrar la IA en la navegación web, ya que ha incluido a Gemini en su navegador Chrome, aunque con Disco lo hace por un camino bien distinto al tomado por ChatGPT Atlas de OpenAI o Comet de Perplexity.

Con GenTabs, el objetivo no solo se limita en lo que estamos viendo en la pestaña del navegador, sino también en todas las pestañas que tengamos abiertas al igual que nuestro historial de visitas, ya sea para investigar, aprender o cualquier otra actividad.

Una vertiente bien interesante a los navegadores web con IA que han surgido a lo largo de este año. Eso sí, habrá que esperar un poco, ya que se ha lanzado a un pequeño número de testers a través de Google Labs, tal como cita Google desde su blog.

Para acceder hace falta contar con macOS y vivir en Estados Unidos para poder completar con éxito el formulario web disponible desde este enlace para entrar en la lista de espera.