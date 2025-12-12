Gemini cambia para siempre con Google Maps: respuestas a lugares con fotos, resumen de reseñas y datos del mundo real

Tras la llegada de Gemini 3 Pro, el chatbot con IA de Google ha tomado más relevancia y esta es una de las actualizaciones que va a dar más valor a la experiencia de Gemini: resultados más visuales y completos de Google Maps.

Es una actualización para la app Gemini que visualiza de mejor forma la información que extrae de la extensión de Google Maps.

Anteriormente, según 9to5Google, los prompts que hemos estado introduciendo para invocar a Google Maps daban respuestas que prácticamente se quedaban en un texto con la vista del mapa y pins para marcar las localizaciones que Gemini encontraba.

Ahora cambia la experiencia, Gemini puede ofrecer resultados locales en un formato visual enriquecido con la habilidad de ver fotos, reseñas e incluso información real del mundo.

Google mostró hace unas horas un ejemplo del cambio que experimenta Gemini y en el que se puede ver un mapa y una serie de marcadores temáticos basados en emojis que ayudan a distinguir mejor los lugares.

Los resultados de Google Maps que muestra ahora Gemini 9to5Google

Hay bastantes detalles que suman más valor a la hora de buscar lugares, establecimientos o cualquier sitio físico en Gemini, ya que se incluyen resúmenes de toda la información que los usuarios suben a Google Maps:

De lo que habla la gente.

Sumario de reseñas.

Recomendaciones de los usuarios que han hecho reseñas.

Justamente los resúmenes de Gemini ya se han integrado en la app de Google Maps en una de las últimas actualizaciones, y ayudan a saber de qué están "hablando" los usuarios en las reseñas.

En la app de Gemini es de gran ayuda porque de un vistazo rápido leemos las palabras clave del lugar, un resumen que da detalles sobre el lugar en la forma de un párrafo extenso y esas recomendaciones que son vitales para entender el sitio donde vamos.

Las tres tarjetas con los resúmenes de Google Maps en Gemini 9to5Google

Esta nueva actualización de Gemini se está desplegando en la versión de escritorio y para móviles en inglés. Se desconoce cuándo Google tiene planteado hacerlo en español, pero va a transformar cómo podemos usar Gemini para buscar los mejores sitios para ir en un puente o simplemente cuando nos apetezca ir a cenar a un sitio nuevo.

Aquí la jugada de Google frente a ChatGPT es bien importante, ya que cuenta con un repertorio de apps que, si las aprovecha bien, puede inyectar información de gran valor para enriquecer las consultas que hagan los usuarios.

Y en una carrera actual en la que ayer OpenAI presentó GPT-5.2 como la respuesta al importante lanzamiento de Google con Gemini 3 Pro y en la que en el último trimestre de año ha sido capaz de reducir las distancias gracias a Nano Banana y la llegada de su último modelo de IA.