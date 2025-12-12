Fortnite vuelve a la Google Play Store de nuevo tras la histórica victoria antimonopolio de Epic Games contra Google

En agosto, Epic Games obtuvo una victoria para recordar frente a Google, lo que ha conseguido que hace unas horas aparezca de nuevo Fortnite en la Play Store para poder instalarlo y jugarlo sin el uso de una APK.

La vuelta de Fortnite coincide con el comienzo de la temporada 7 de Fortnite y así los jugadores puedan actualizar el juego desde la Google Play Store.

De hecho, en España, si se tiene instalado Fortnite con la app Epic Games, ahora aparece en las actualizaciones de la Google Play Store, aunque en mi caso la actualización falla.

Hasta ahora, la única forma de poder disfrutar del battle royale de Epic Games, que tuvo a Los Simpsons como los protagonistas del mes de noviembre, ha sido a través del archivo APK que se podía descargar desde su web.

Ahora se ha simplificado totalmente para abandonar la idea de instalar Epic Games y dejar que la Google Play Store se encargue de actualizar el battle royale para iniciarlo rápidamente (aunque la tienda de Epic da suculentas ofertas como Dead Cells durante unos días totalmente gratuito).

🚨 Fortnite is back on the Google Play Store in the U.S. following Google’s compliance with the U.S. District Court’s injunction. We’re continuing to work with Google to seek court approval of our settlement. Stay tuned for news of Fortnite's return to Google Play to the rest of… https://t.co/HgUgZofeBW — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) December 11, 2025

La vuelta de Fortnite lo hace a lo grande, ya que proviene de una histórica victoria antimonopolio de Epic Games contra Google.

Desde Reuters se puede leer que la aparición de Fortnite en la Play Store se produce como resultado directo de que Google acate una orden judicial de un tribunal de distrito de EE. UU.

Imagen de Fornite disponible con su actualización en la Google Play Store en España

Lo único que la vuelta de Fortnite a la Google Play Store se hace en Estados Unidos, y en el resto del mundo habrá que esperar para poder descargar actualizaciones e iniciar el juego desde la tienda de Google.

Epic añadió en su cuenta de X (antes Twitter) que "sigue trabajando con Google para obtener la aprobación judicial de nuestro acuerdo". Lo que debería ayudar a que el battle royale esté disponible a nivel mundial próximamente.

Parece que no habrá que esperar mucho. La página de Fortnite en la Play Store en España de momento no aparece como disponible ni en la versión de escritorio ni en la de móviles.

Lo curioso es que si tenemos instalado Fortnite desde Epic Games, en la pantalla de actualizaciones de la Google Play Store sí aparece la última actualización, aunque falla al terminar la descarga.

El despliegue, según Android Police, llega a los seis meses de que Fortnite retornara a la App Store de Apple y que retirara su demanda contra Samsung y su función de Bloqueo automático.