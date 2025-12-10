Xiaomi prepara algo gordo: nada menos que tres nuevos coches eléctricos, incluyendo el primero que llegará a España

Tras el tremendo éxito de los Xiaomi SU7 y Xiaomi YU7, que ha pillado desprevenida a la propia Xiaomi, ahora la compañía está preparando tres nuevos modelos pensados para diferentes sectores del mercado, e incluso diferentes países.

El pasado mes de noviembre, Xiaomi entregó más de 46.000 unidades de sus coches eléctricos, una mejora de casi el 100% respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando la aceleración en la producción.

Eso deja a Xiaomi en una buena posición para empezar a mirar al futuro, tanto para ampliar su gama de productos como para lanzarlos de manera global; y ahora, tenemos una mejor idea de cómo se va a expandir.

Una nueva filtración de Sina Tech ha revelado el nombre de los tres próximos modelos que prepara Xiaomi: el Xiaomi YU9, el Xiaomi YU7 GT y el Xiaomi SU7 L. En realidad, todos han sido "pillados" en pruebas, pero esta es la confirmación de que serán lanzados próximamente.

Por una parte, el Xiaomi YU9 es el primer SUV grande de la compañía, y competirá directamente contra los modelos más populares de marcas como Mercedes-Benz.

El Xiaomi YU7 es un SUV pequeño y deportivo, mientras que en contraste, el YU9 será grande y práctico, pensado para familias numerosas y amantes de la aventura gracias a sus capacidades todoterreno. Por ello, se espera que el Xiaomi YU9 tenga una longitud de 5,2 metros y esté disponible en configuraciones de seis o siete asientos.

Prototipo del Xiaomi YU9 Weibo El Androide Libre

Pero sobre todo, el YU9 será interesante porque puede ser el primer vehículo de Xiaomi en usar un motor de combustión; al menos como opción, estará disponible como un híbrido que eliminará cualquier miedo que podamos tener a la duración de las baterías.

El YU9 ya ha sido probado por el CEO de Xiaomi, Lei Jun, junto con un equipo en la cordillera del Pamir en Xinjiang, y por ello, se espera que su presentación se produzca muy pronto, posiblemente en la primera mitad del 2026.

Otro modelo que ha sido cazado en acción es el Xiaomi YU7 GT, la versión más deportiva del YU7 lanzado este año y el equivalente al Xiaomi SU7 Ultra. Al igual que aquel modelo, se centrará en ofrecer un mayor rendimiento y manejo dinámico, pero probablemente no será tan extremo.

El Xiaomi YU7 GT circulando por el Nürburgring Weibo El Androide Libre

El Xiaomi YU7 GT puede ser muy importante porque los rumores apuntan a que será el primer coche de Xiaomi en venderse en Europa; en otras palabras, Xiaomi lo está desarrollando con el mercado europeo en mente desde el principio.

Xiaomi ya ha contratado a una gran cantidad de ex-empleados de compañías europeas como BMW y Bentley para adaptar sus vehículos a la normativa europea con su propio centro de I+D. El YU7 GT puede ser el primer producto de este centro.

Precisamente por eso, la filtración apunta a que la importancia del YU7 GT va más allá de las ventas: Xiaomi quiere "ganarse las etiquetas" de "rendimiento" y "tecnología", para salir bien parada en la comparativa con los mejores SUVs deportivos disponibles en Europa.

Por último, del Xiaomi SU7 L se ha visto menos, pero al mismo tiempo es el modelo menos sorprendente, en el sentido de que se trata de una versión larga del SU7 original.

Foto espía del prototipo del Xiaomi SU7 L Weibo El Androide Libre

Los modelos "L" son muy populares en China, y muchos fabricantes occidentales tienen versiones exclusivas de sus berlinas para este mercado que ganan varios centímetros respecto a las originales.

El Xiaomi SU7 L, por lo tanto, ganará espacio, especialmente tras el pilar B, es decir, para los asientos traseros, gracias a una longitud de más de 5,2 metros, una importante diferencia respecto a los 4,9 metros del original.