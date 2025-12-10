Adiós a pagar por Photoshop: con ChatGPT ahora se pueden usar las apps más populares de Adobe completamente gratis

Para competir contra Gemini, el pasado mes de octubre OpenAI anunció la llegada de apps a ChatGPT, empezando por Spotify, Canva y otras; ahora, un gran nombre se acaba de sumar a su plataforma, nada menos que Adobe.

Hoy se ha anunciado la llegada de tres de las apps más populares de Adobe a ChatGPT: Photoshop, Acrobat y Express estarán disponibles directamente a través del asistente de inteligencia artificial, y lo mejor de todo es que será gratis.

Los usuarios podrán utilizar estas tres apps simplemente con escribir el nombre de cada una junto con la instrucción y el archivo que queremos modificar.

Por ejemplo, podemos decir "Adobe Photoshop, difumina el fondo de esta imagen" e incluir la fotografía en cuestión. O bien podemos empezar desde cero, como por ejemplo, "Adobe Express, crea una invitación para mi fiesta".

Una vez que se haya iniciado esta conversación, no será necesario decir el nombre de la app cada vez que queramos hacer algo; podemos simplemente seguir la conversación y pedir más cambios al archivo.

Adobe Express para ChatGPT Adobe El Androide Libre

Dependiendo de las instrucciones aportadas por el usuario, las apps de Adobe pueden responder con una selección de herramientas disponibles; por ejemplo, si no está claro qué es lo que quiere el usuario o si existen varias maneras de conseguirlo.

Estas apps se controlan haciendo uso de las capacidades conversacionales de ChatGPT, que permiten indicar varias instrucciones relacionadas con la anterior.

Pero en ocasiones, también veremos directamente los controles de los programas, que podremos usar con la pantalla táctil o el ratón, con controles que cambiarán de manera dinámica dependiendo de la situación.

Por ejemplo, para ajustar manualmente los niveles de brillo y contraste de una imagen en Photoshop, o para seleccionar el efecto que queremos aplicar.

Adobe Acrobat para ChatGPT Adobe El Androide Libre

Hay que aclarar que estas versiones de las apps de Adobe no son las mismas que podemos conseguir con la suscripción a Creative Cloud de Adobe, y hay funciones y características que están fuera de nuestro alcance.

Sin embargo, para la inmensa mayoría de los usuarios, estas apps pueden cumplir justo lo que necesitan, especialmente si no las van a usar con fines profesionales; si lo único que queremos es mejorar una imagen o crear un documento en PDF, por ejemplo.

En concreto, Adobe afirma que Photoshop en ChatGPT es capaz de editar secciones de imágenes, aplicar efectos creativos, y ajustar el contraste, el brillo y la exposición de la imagen.

Acrobat en ChatGPT es capaz de editar nuestros PDFs o crear nuevos a partir de documentos, extraer texto y tablas, y unir archivos.

Por último, Express en ChatGPT permite generar y editar diseños, como invitaciones, pósters, y gráficos.

En cualquier momento tenemos la opción de abrir las apps completas correspondientes en nuestro dispositivo si las tenemos instaladas y continuar el trabajo con acceso a todas las funciones de cada una.

Con todo, esta puede ser una gran opción para editar archivos de manera rápida; lo único que necesitamos es tener una cuenta gratuita de Adobe y asociarla con ChatGPT para tener acceso a estas apps.

Las apps de Adobe en ChatGPT están disponibles en todo el mundo en la versión de escritorio, web y iOS de ChatGPT; la versión de Android por el momento solo puede usar Express, pero Photoshop y Acrobat "llegarán pronto" según Adobe.

Google tiene un as en la manga contra OpenAI: la integración de Gemini con el resto de apps y servicios de la compañía, desde Google Docs hasta YouTube, pasando por Google Maps y Chrome. Sin embargo, el anuncio de hoy demuestra que ChatGPT tiene ventaja en atraer a marcas reconocidas a su plataforma para ofrecer servicios similares o mejores.