Gran actualización de Windows 11: Microsoft cierra el año con muchas novedades pedidas por los usuarios

El 2025 no ha sido un buen año en lo que respecta a las actualizaciones de Windows 11; Microsoft ha sido muy criticada por centrarse casi en exclusiva en nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.

La integración de Copilot en absolutamente todos los aspectos del sistema operativo ha sido la prioridad absoluta de Microsoft, algo que es un error según muchos expertos e incluso antiguos empleados de la compañía.

Afortunadamente, parece que Microsoft ha escuchado estas voces críticas, porque la actualización de Windows 11 de diciembre que será lanzada el día de hoy soluciona muchos problemas y molestias, según ha adelantado Windows Central.

Por ejemplo, Microsoft por fin ha arreglado el modo oscuro de Windows, después de años de quejas de los usuarios que han notado serias inconsistencias en su aplicación, con muchos menús y partes que aún se muestran con el modo claro.

Con la nueva actualización, se incluyen más elementos en modo oscuro, como los diálogos de copiar/mover/borrar, las barras de progreso y los cuadros de confirmación, que ahora estarán mejor integrados con el resto del sistema en modo oscuro.

El modo oscuro de Windows 11 ahora es más completo

Otra mejora estética muy solicitada se encuentra en la búsqueda de Windows; el panel de búsqueda por fin tiene la misma altura que el menú Inicio en el que está integrado, en vez de cambiar de tamaño como hacía hasta ahora.

Si usamos widgets en Windows 11, nos alegrará ver que por fin se ha introducido un nuevo diseño que separa la página de Discover de la página de widgets.

Otra parte rediseñada se encuentra en la Configuración, que ahora muestra una nueva tarjeta con información de nuestro dispositivo, como el procesador o la memoria RAM sin tener que buscarlo. De la misma manera, la página "Acerca de tu PC" que hasta ahora tenía esta información ahora es más completa y muestra más datos, con nuevas secciones sobre el almacenamiento del dispositivo, por ejemplo.

Windows 11 por fin permite desactivar Drag Tray; este panel aparece cuando arrastramos archivos a la parte superior de la pantalla y permite compartir con otros usuarios y dispositivos, y en su día se presentó como una gran novedad.

Sin embargo, este panel no solo puede resultar poco útil para muchos usuarios, sino que puede ser molesto si lo único que queríamos era mover un archivo de un lado a otro; ahora podremos desactivarlo en Configuración > Sistema > Uso compartido en proximidad.

Si usamos Windows Spotlight, la función que permite cambiar el fondo de pantalla y la pantalla de bloqueo de manera dinámica para que sea una imagen diferente cada día, ahora podremos hacer clic derecho y cambiar de fondo o buscar nuevos.

Los dispositivos conectados a Windows 11 como el móvil se pueden configurar en el mismo lugar

La conexión con el móvil es una de las mejores novedades recientes de Windows 11, y ahora podremos gestionar todos nuestros dispositivos conectados desde un único lugar, en Configuración > Bluetooth y dispositivos > Dispositivos móviles.

De la misma manera, los espacios de trabajo virtuales también reciben su propia sección en la Configuración, con todo lo relacionado con Hyper-V, Sandbox, contenedores, y más.

Hasta algo tan simple como la configuración del teclado y ratón ha recibido cambios; ahora tenemos control de retardo y velocidad de repetición, podemos asignar la tecla Copilot que viene en los teclados y portátiles nuevos, o configurar si la tecla Impr Pant abre la app de Recortes. Y si usamos un lápiz digital, ahora podemos configurar las vibraciones que se producen con diferentes acciones.

Y sí, Copilot también ha recibido novedades en esta actualización. Una nueva opción llamada "Compartir con Copilot" ahora aparece en la vista en miniatura en la barra de tareas; al pulsarla, se iniciará una conversación con Copilot basándose en el contenido de la app en cuestión, usando la tecnología de Copilot Vision. Afortunadamente, "Compartir con Copilot" se puede desactivar desde la configuración de Copilot.