Tu móvil Galaxy va a cambiar para siempre: así es el genial rediseño de las apps y la interfaz que deja en ridículo a iOS

Todo apunta a que One UI 8.5 va a ser una auténtica revolución, la versión de la capa de personalización de Samsung más rompedora en mucho tiempo; en vez de esperar a One UI 9, la compañía va a adoptar todos los cambios lo antes posible.

La nueva versión del sistema será estrenada en los próximos Galaxy S26, así que en parte tiene sentido que Samsung quiera echar el resto en One UI 8.5, basada en Android 16; y la última versión beta del sistema demuestra hasta qué punto lo está haciendo.

Aunque Samsung no la ha publicado aún, algunos medios como SamMobile ya han conseguido la versión beta de One UI 8.5 y la han podido instalar en algunos dispositivos para ver de primera mano las novedades.

Tal y como la propia Samsung adelantó, One UI 8.5 adoptará el estilo "Liquid Glass" que casi todo el sector ha adoptado en los últimos meses; sin embargo, la interpretación de Samsung mantendrá la personalidad propia de One UI en vez de ser una simple copia de iOS.

Las capturas de pantalla de la interfaz publicadas hoy así lo demuestran; aunque Samsung ha adoptado detalles como los fondos borrosos en segundo plano y los elementos circulares con estilo de cristal, se hace con una apuesta por la legibilidad y el estilo propio.

Un buen ejemplo lo vemos en el uso de los iconos coloridos que siempre han caracterizado a One UI, en vez de apostar por un aspecto más monocromático como han hecho otras marcas.

Interfaz de One UI 8,5 SamMobile El Androide Libre

De la misma manera, en las capturas no se aprecia uno de los problemas más criticados de iOS y su implementación de Liquid Glass (y que puede haber provocado la salida de su jefe de diseño): la falta de legibilidad.

Todos los elementos y bloques de texto son bien visibles, e incluso cuando se usan fondos borrosos, se usa alto contraste para garantizar que se puedan leer los botones y los menús.

El rediseño también ha sido implementado en las apps de Samsung que vienen preinstaladas en One UI, y las capturas muestran que siguen las mismas guías; apps como la de Calendario o el navegador de Samsung se aseguran de adoptar el nuevo estilo pero manteniendo la legibilidad en menús y botones.

Samsung Calendar, Internet y Reminder en One UI 8.5 SamMobile El Androide Libre

Un detalle común en todas las apps es que ahora usan una barra inferior con forma de píldora, desde la que se puede acceder a las diversas funciones dependiendo de la app, ya sea una barra de botones, un selector o una acción para añadir un nuevo evento en el calendario, por ejemplo.

Entre las apps que ya han dado el salto al nuevo diseño se encuentran Samsung Calendar, Samsung Notes, Samsung Reminder y Samsung Internet.