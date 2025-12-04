La voracidad de la IA se cobra su primera víctima y amenaza el precio de la RAM: adiós a una de las marcas de mayor prestigio

Atentos al lanzamiento de cada nuevo modelo de IA, por detrás se está cociendo una guerra por la adquisición de memoria RAM vital para el entrenamiento de los modelos de lenguaje grandes. Micron ha anunciado el fin a su negocio de consumo.

Micron Technology está cerrando su marca Crucial orientada al consumidor final para centrarse en proporcionar RAM y otros componentes a la industria de la IA, según informa The Wall Street Journal.

La compañía planea continuar con la distribución de memorias RAM y de almacenamiento hasta febrero de 2026, según se recoge desde su cuenta X (antes Twitter), y seguirá dando soporte para los productos Crucial actuales, incluso si cesa de venderlos directamente a los consumidores.

Sumit Sadana, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Micron Technology; dijo: "El crecimiento impulsado por la IA en los centros de datos ha provocado un aumento en la demanda de memoria y almacenamiento."

Sigue con: "Micron ha tomado la difícil decisión de salir del negocio de consumo Crucial con el fin de mejorar el suministro y soporte para nuestros clientes estratégicos más grandes en segmentos de crecimiento más rápido".

Parte del proceso de fabricación de memorias RAM de Micron Technology

La marca Crucial se hizo un nombre en la industria por sus memorias RAM y SSDs fiables y ha sido la marca de referencia para ampliar la memoria RAM de portátiles y PCs de escritorio.

La mayoría de los productos derivados de la IA generativa están respaldados por una creciente red de centros de datos que entrenan y alojan grandes modelos de lenguaje.

NVIDIA ha sido una de las agraciadas por el "boom" de centros de datos con miles de servidores y ahora es Micron la que pega un giro de tuerca para cubrir la gran demanda de memoria para que los ordenadores de esos servidores puedan funcionar adecuadamente.

Este movimiento por parte de Micron, según Engadget, infringe más presión sobre el resto de compañías que siguen sirviendo sus memorias tanto a compañías como a los consumidores que diseñan sus PCs en un mercado del gaming que sigue al alza.

Estos meses atrás hemos comprobado cómo el precio de la memoria RAM se ha disparado un 500 % y las SSD un 100 %, según recoge CyberPowerPC estos días atrás.

Y habrá que ver cómo impacta en el mercado la salida de Crucial, ya que no parece que vaya a ayudar a que los precios se mantengan y sigan disparándose.

La voracidad de las compañías de IA por la memoria RAM incluso ha evitado que en el Black Friday pasado aparecieran ofertas interesantes debido al precio que están tomando