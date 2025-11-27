El nuevo Google Maps de Renfe que siempre debes tener a mano: lo mejor para saber si el tren viene con retraso

Uno de los grandes problemas del transporte público en España se encuentra en su fiabilidad; en otras palabras, nunca sabemos si ese tren de Renfe va a llegar a su hora o si se va a retrasar. Afortunadamente, ahora tenemos una gran herramienta para ayudarnos.

Renfe ha lanzado una nueva página web que es básicamente un Google Maps de trenes de Cercanías, que nos permite ver en tiempo real dónde se encuentra cada línea y cuándo podemos esperar que el tren llegue a nuestra estación.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía ferroviaria española hasta el momento, especialmente de cara al público; aunque no ayudará a evitar retrasos, al menos puede ayudar a informar a los usuarios para que tomen la decisión que más les convenga.

El mapa de Renfe funciona de manera sencilla y muy intuitiva. Lo único que tenemos que hacer es abrir la página web tiempo-real.renfe.com en nuestro smartphone u ordenador, y automáticamente se cargará un mapa de España con las diferentes líneas de trenes.

Por el momento, la página incluye información de los trenes de Cercanías, además de los de Rodalíes en Cataluña; no se incluyen trenes de otros servicios, ni de Renfe ni de otras compañías.

El mapa de Renfe se puede usar exactamente igual que Google Maps, ampliando el mapa hasta encontrar la localización de la línea en la que estamos interesados.

App de trenes en tiempo real de Renfe en España El Androide Libre

También podemos usar el menú lateral para seleccionar un núcleo concreto, y entonces se nos abrirá la posibilidad de escoger una estación o bien una línea en concreto, y se nos mostrarán destacados con sus propios colores.

Los trenes aparecerán moviéndose por las líneas de colores en tiempo real, por lo que en cualquier momento podemos comprobar si alguno está parado o si ha llegado a una estación en particular.

Si pulsamos en un tren, podremos comprobar todos sus datos, desde el número de tren hasta la línea a la que pertenece, la ruta que está siguiendo, la última parada que ha hecho y la que va a hacer, y la hora de llegada prevista.

Información sobre un tren de Cercanías estacionado en la app de Renfe El Androide Libre

El mejor detalle, sin duda alguna, es el dato "Puntualidad del tren", que nos indicará el retraso (o el adelanto) que lleva el tren respecto al horario previsto y publicado en la estación, lo que nos puede ayudar enormemente para hacer planes.

De la misma manera, si pulsamos en una estación o una parada de tren podremos obtener información útil, como por ejemplo, si se trata de un establecimiento accesible o si cuenta con aparcabicis, así como las correspondencias que lleva y el acceso a Bus Urbano e Interurbano.

Posición de trenes de Cercanías en Madrid en la app de Renfe El Androide Libre

Según ha explicado la directora de Transformación Digital y Tecnología de Renfe, Sonia Segade, a RTVE, los datos de cada tren se obtienen de un dispositivo de posicionamiento que lleva cada máquina; aunque eso supone que en los momentos en los que transcurra por un túnel o una zona sin cobertura, es posible que los datos no se muestren.

Estos datos de geolocalización precisos se combinan con el paso de vía de las balizas que proporciona Adif, el regulador ferroviario, así como con los sistemas de atención al viajero que ya están disponibles en las estaciones.

Un detalle muy bueno es que estos datos no son exclusivos de esta aplicación de Renfe, y se ha habilitado un acceso para que aplicaciones de terceros como Google Maps también puedan ofrecer esta información en una futura actualización.